SGA mantiene viva su racha en triunfo de Thunder ante Wolves

Shai Gilgeous-Alexander mantuvo viva su racha récord de partidos en la NBA con al menos 20 puntos en la octava victoria consecutiva de los Oklahoma City Thunder, que se impusieron este domingo por 116-103 a los Minnesota Timberwolves.

Gilgeous-Alexander, que el jueves superó el récord de Wilt Chamberlain de partidos consecutivos anotando 20 puntos o más, una marca instaurada hace 63 años, terminó con 20 puntos, 10 asistencias y tres rebotes.

Sin embargo, en esta ocasión, el vigente Jugador Más Valioso de la liga de baloncesto norteamericana tardó en llegar a los 20 puntos en su 128º partido seguido: 10 de sus puntos llegaron en el último cuarto, después de pasar largos tramos del encuentro con problemas de puntería.

El canadiense, de 27 años, solo acertó 7 de 22 tiros de campo en el Paycom Center, en Oklahoma City, pero contó con el apoyo anotador del banquillo de los Thunder, que aportó 61 puntos, incluidos 20 de Isaiah Joe y 17 de Alex Caruso.

"Al final del día esto es baloncesto", dijo SGA sobre su discreta actuación en el tiro tras la victoria. "Salí a la cancha con la misma agresividad de todas las noches. Hoy fallaron más tiros de los que suelo fallar, y normalmente no es así".

"Algunas noches salen las cosas a tu favor y otras no. Pero, independientemente, siento que aporté lo suficiente para que nuestro equipo lograra la W (victoria), y eso es lo primero: salir de aquí con un triunfo", agregó.

La victoria del domingo ayudó a los vigentes campeones de la NBA a ampliar su ventaja en la cima de la clasificación de la Conferencia Oeste de cara al último mes de la temporada regular.

Los Thunder tienen ahora un balance de 53-15, con tres partidos y medio de ventaja sobre los San Antonio Spurs, segundos con 49-18.

Minnesota, en tanto, cayó a 41-27 y se mantiene en la sexta plaza del Oeste.

Julius Randle lideró las anotaciones de su equipo con 32 puntos, mientras que Anthony Edwards añadió 19 y Ayo Dosunmu sumó 18 saliendo desde el banquillo.

Minnesota había ganado dos de sus tres enfrentamientos previos esta temporada contra Oklahoma City y podría haber presumido de dominio en la serie de temporada regular con una victoria este domingo.

Pero no pudo defender la ventaja de 53-47 conseguida tras irse al descanso. Los Thunder borraron la diferencia con un tercer cuarto de 33-23 y luego superaron a los visitantes por nueve puntos en el último parcial para sellar el triunfo.