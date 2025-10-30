Shelton clasifica al Masters ATP tras pase a cuartos de final en París

El tenista estadounidense Ben Shelton, número 7 del mundo, se hizo este jueves con el sexto boleto al Masters (ATP Finals) de Turín tras alcanzar los cuartos de final del Masters 1000 de París.

Contra el ruso Andrey Rublev en la pista número 1 de La Defense Arena, Shelton se impuso 7-6 (8/6), 6-3.

El tenista de 23 años se clasifica así por primera vez en su carrera al Masters de final de temporada, que reunirá en Turín del 9 al 16 de noviembre a los ocho tenistas que más puntos han sumado a lo largo de 2025.

Por su parte el australiano Álex de Miñaur (N.6), que ya disputó las Finales ATP en 2024, podría clasificar a la edición de este año este jueves si se impone al ruso Karen Khachanov (N.14) en octavos de final.

También en la carrera por alcanzar ese torneo de final de año está el canadiense Felix Auger-Aliassime (N.10), que se impuso al alemán Daniel Altmaier (N.50) 3-6, 6-3, 6-2 y que necesita alcanzar la final del Masters 1000 parisino para arrebatar al italiano Lorenzo Musetti (N.8) el último boleto para el torneo de Turín.

El próximo rival del canadiense será el monegasco Valentin Vacherot (N.39), que se impuso 7-6 (7/4), 6-4 sobre el británico Cameron Norrie (N.31), verdugo en segunda ronda del N.1 del mundo Carlos Alcaraz.

El N.2 del mundo, el italiano Jannik Sinner, se enfrenta este jueves al argentino Francisco Cerúndolo (N.21) mientras que el alemán Alexander Zverev (N.3) cierra la jornada contra el español Alejandro Davidovich (N.15).

-- Masters 1000 de París

- Individuales masculinos - Octavos de final:

Valentin Vacherot (MON) derrotó a Cameron Norrie (GBR) 7-6 (7/4), 6-4

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.9) a Daniel Altmaier (GER) 3-6, 6-3, 6-2

Ben Shelton (USA/N.5) a Andrey Rublev (RUS/N.12) 7-6 (8/6), 6-3