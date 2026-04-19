Shelton gana a Cobolli y levanta el título en Múnich

El estadounidense Ben Shelton, número 6 del mundo y segundo cabeza de serie, conquistó por primera vez el torneo ATP 500 de Múnich al imponerse este domingo al italiano Flavio Cobolli (16º) por 6-2 y 7-5, un año después de su derrota en la final.

Shelton logró el quinto título ATP de su carrera y el segundo de la temporada, después de vencer en Dallas, sobre pista dura.

El año pasado Shelton perdió en la final contra el número 3 del mundo, Alexander Zverev, barrido por 6-2 y 6-4.

En Múnich, el recorrido del estadounidense fue relativamente sencillo, con rivales fuera del Top 30 mundial, hasta la final contra el 16º del mundo y cuarto cabeza de serie.

Entre lágrimas el sábado, tras su magnífica victoria contra Zverev en semifinales, Cobolli no pudo repetir su actuación y fue dominado por Shelton.

El estadounidense arrasó en la primera manga, arrebatando de entrada los dos primeros juegos de servicio de su rival, que aun así salvó ocho bolas de set —seis de ellas con su saque— antes de ceder en la novena.

La segunda manga fue mucho más disputada, con ambos tenistas ganando sucesivamente sus servicios hasta el 5-5.

Pero una doble falta de Cobolli regaló el break en el mejor momento a Ben Shelton, que no desaprovechó la oportunidad para sentenciar tras 1h31.