Shiffrin queda sin medalla en combinada por equipos, Rädler y Huber oro

La estrella del esquí alpino Mikaela Shiffrin perdió este martes su primera posibilidad de medalla en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, en la combinada por equipos del esquí alpino, donde el oro fue para las austríacas Ariane Rädler y Katharina Huber.

Shiffrin hacía dupla en esta prueba con Breezy Johnson, la campeona olímpica el domingo en el descenso, y parecían destinadas a subir a lo más alto del podio, pero se quedaron con un amargo cuarto lugar.

Rädler y Huber, que eran segundas provisionalmente después del descenso (la primera prueba de las dos de la combinada), superaron luego en el eslalon a las alemanas Kira Weidle-Winkelmann y Emma Aicher, que se quedaron con la plata, y a las estadounidenses Jacqueline Wiles y Paula Moltzan, bronce.

Breezy Johnson inició muy bien la competencia para su equipo, dominando el descenso, y Shiffrin (30 años) parecía tenerlo todo en su mano para sumar el que hubiera sido el tercer título olímpico de su carrera.

Sin embargo, la estadounidense dilapidó rápidamente la ventaja que Johnson había conseguido.

La líder de la Copa del Mundo, ganadora de siete de los ocho eslalones de esta temporada, apenas pudo ser decimoquinta en su eslalon de este martes, a 31 centésimas del dúo austríaco.

Shiffrin, que había sido campeona del mundo de combinada por equipos con Johnson hace un año, se queda por lo tanto bloqueada en dos títulos olímpicos en su contador personal (eslalon en 2014 y eslalon gigante en 2018).

Después del abandono por una fractura en la tibia izquierda de Lindsey Vonn, que se cayó violentamente el domingo en el descenso, Shiffrin, que tiene el récord de victorias en pruebas de la Copa del Mundo (108), es la principal estrella del esquí alpino de estos Juegos Olímpicos.

La combinada por equipos tuvo una dupla argentina, formada por la abanderada Francesca Baruzzi (27 años) y por la joven Nicole Begue (19 años).

Quedaron en el puesto 17º, de las 18 parejas que terminaron ambos recorridos, a casi ocho segundos de las ganadoras.

No pudieron por lo tanto alcanzar, por poco, el mejor resultado individual de un esquiador alpino argentino en unos Juegos Olímpicos, que es el decimosexto lugar de Osvaldo Ancinas en la edición de Squaw Valley 1960, en Estados Unidos.