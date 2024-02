"Si hacemos el primer gol, por qué no soñar", se esperanza Imanol

Tocado pero no hundido. El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, reivindicó el derecho "a soñar" con la remontada si su equipo marca el primer gol en la vuelta, después de la derrota este miércoles en la ida de octavos de la Liga de Campeones ante el París SG (2-0).

"Es un 2-0, es un resultado difícil, pero no tengo dudas de que si somos capaces de competir como en el primer tiempo por qué no soñar, meternos en la eliminatoria y por qué no darle la vuelta", proclamó el técnico vasco en conferencia de prensa en el Parque de los Príncipes.

"Sabiendo que va a ser complicado y difícil, haciendo el primer tiempo que hemos hecho, si marcamos primero, por qué no soñar", insistió Alguacil, quien confesó que Luis Enrique le confesó al terminar el partido que se lo habían puesto "muy difícil".

Imanol destacó que su equipo hizo "un gran primer tiempo, incluso en el segundo tiempo hasta el gol encajado estábamos compitiendo de tú al tú al PSG" y no escatimó en elogios a Luis Enrique; "Siempre he reconocido que me encanta como entrenador, su manera de trabajar, con él el PSG va a ir hacia arriba, tenía más miedo al entrenador que a los propios jugadores del PSG, porque nos conoce muy bien".

Imanol se mostró más duro contra su lateral Hamari Traoré, que tuvo que salir momentáneamente del campo por molestias físicas antes del primer gol. "Si un jugador deja al equipo con uno menos es porque tiene que ir al hospital (...) Ese jugador se ha ido del partido y el equipo se ha ido del partido".

Pero Imanol abogó por "tener los pies en el suelo y saber que somos la Real Sociedad (...) quedarnos con lo positivo hasta encajar el primer gol".

"Espero que (la afición) sea consciente de contra qué equipo hemos jugado, que los es, no es fácil hacer el primer tiempo que ha hecho el equipo, hasta que hemos encajado ese primer gol, si entre todos generamos el ambiente, como hagamos el primer gol somos capaces", concluyó.