"Siempre supe que quería pilotar coches", afirma Rossi a la AFP

"Siempre supe que quería pilotar coches", aseguró en una entrevista a la AFP la leyenda italiana del motociclismo Valentino Rossi, reconvertido a piloto de automovilismo y que disputa esta temporada el Mundial de resistencia (WEC).

En el marco de las 6 Horas de Spa, tercera prueba del WEC, el piloto de 45 años, que espera mantenerse en el automovilismo "el máximo tiempo posible" se mostró honrado por poder disputar por vez primera el mes que viene las 24 Horas de Le Mans, "la carrera más prestigiosa del mundo".

PREGUNTA: ¿Qué le llevó a reconvertirse en piloto de coches después del final de su carrera en motos en 2021?

RESPUESTA: "Siempre supe que quería pilotar coches después de mi carrera en motos, así que comencé a trabajar en ello a finales de 2020. A lo largo de mi carrera siempre traté de guardar tiempo para poder pilotar coches. Evidentemente, MotoGP era mi prioridad, pero sabía que después haría carreras automovilísticas. Cuando era joven, había comenzado por hacer karting y el deporte del automovilismo siempre permaneció en mi corazón. Hice rallies y también otras categorías, y me di cuenta que el GT3 era la mejor opción para mí. Entonces hablamos con varios constructores y cuando hablé con Vincent Vosse, el patrón del (equipo) WRT, fue él quien me dio más confianza y correr para él fue realmente la decisión acertada".

PREGUNTA: ¿Es el WEC una competición difícil?

R: "Es un campeonato del mundo y uno se da cuenta rápido del nivel muy alto que hay, así que estoy encantado de disputarlo. Hay muchos coches excelentes, muy buenos pilotos y un extraordinario ambiente. Hay que trabajar mucho, siempre apretar hasta el límite porque el nivel es muy elevado, pero estoy muy contento. Primero aprendí en GT World Challenge antes de llegar al WEC y fue una escuela muy buena porque el nivel era elevado con carreras igualadas y tremendas batallas en pista.

P: ¿Cuál es la diferencia entre el WEC y MotoGP y cuál prefiere?

R: "La gran diferencia es el formato porque en MotoGP la carrera duraba 45 minutos, aquí es de varias horas. Así que hay muchas estrategias y tienes que compartir el coche, eso no me gusta mucho. Nada podrá gustarme más que la moto, pero me encanta pilotar en GT3. La moto es más físico así que hay que ser más joven para rendir en MotoGP. También hay similitudes como los frenazos, encontrar la trayectoria adecuada, dar gas en el momento indicado... es muy diferente y similar a la vez".

P: ¿Desea pilotar algún día en Hypercar?

R: "Quería pilotar en Hypercar e insisto mucho en ello a BMW así que a final de año quizá lo intente. Pero para ser sincero, realmente están los mejores pilotos en Hypercar y no sé si mi nivel es suficiente. Evidentemente sería un sueño pilotar en el campeonato de Hypercar, la categoría reina, pero soy ya muy feliz en FT3 y espero convertirme en uno de los mejores".

P: Usted participará en las 24 Horas de Le Mans el mes que viene, ¿qué representa para usted?

R: "Cuando empecé en el deporte del automovilismo, participar en las 24 Horas de Le Mans era mi primer objetivo porque es la carrera más prestigiosa del mundo. El año pasado pude descubrir el circuito y me gustó mucho. Es un honor poder disputar las 24 Horas de Le Mans. Me gustan mucho las carreras de 24 horas, ya he hecho tres. Para ganar en Le Mans todo debería salir a la perfección".

P: ¿Cómo imagina su futuro?

R: "Quiero seguir disputando el WEC durante aún unos años y también correr en GT World Challenge. Espero continuar la carrera automóvil el mayor tiempo posible. Físicamente me siento muy bien. Mientras sea rápido y disfrute, seguiré, así que por qué no durante diez años más.

P: Sobre MotoGP, ¿cree que su compatriota Francesco Bagnaia podrá conquistar una tercera corona mundial consecutiva?

R: "Creo que Pecco (Bagnaia) puede ganar un tercer título consecutivo este año, aunque no será fácil, especialmente con Jorge Martín (Ducati-Pramac)".