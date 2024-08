Sifan Hassan, en busca del triplete legendario de Emil Zatopek

Tras clasificarse el viernes en las series de 5.000 metros, Sifan Hassan disputa el lunes la final. Después de ello, la atleta neerlandesa tendrá los 10.000 metros y el maratón en su copioso menú olímpico de París-2024.

La vigente campeona olímpica del doblete del fondo en pista (5.000 y 10.000 metros) se ha autoimpuesto buscar el triplete legendario del checo Emil Zatopek, oro en las tres disciplinas en Helsinki-1952, como representante entonces de Checoslovaquia.

Hassan es la primera mujer que intenta ese encadenamiento loco de desgaste físico.

"Tengo bastante curiosidad por saber cómo resulta", admitió Hassan en una videoconferencia de prensa el miércoles. "Correr el maratón con apenas un día de descanso [tras la final de 10.000 metros]. Vamos a ver", apuntó.

Inicialmente, la misión era incluso más kamikaze ya que estaba inscrita para una cuarta prueba, los 1.500 metros, que decidió finalmente no correr.

"Eso me hubiera obligado a correr cuatro noches seguidas, es demasiado difícil para dormir bien", explicó.

Al anunciar sus tres pruebas de París-2024, Hassan puso fin a una duda que había dejado planear durante semanas, después de haber estado en los 1.500-5.000-10.000 metros tanto en los Juegos de Tokio en 2021 como en el año pasado en el Mundial de Budapest.

Hassan se fue de Japón con dos oros, los de las dos distancias más largas en las que participó, y un bronce en los 1.500 metros. En Hungría su balance fue menos brillante, con la plata en los 1.500 metros, el bronce en 5.000 y una caída a unas decenas de metros de la meta en 10.000 metros, que le dejó sin podio cuando luchaba por la victoria contra la etíope Gudaf Tsegay.

Encadenar dos carreras de 5.000 metros (series y final), la final directa de 10.000 metros y el maratón supone acumular 62,195 km a alta intensidad en diez días.

"Para cualquier otra, sería una absoluta locura", reaccionó en la red social X el cuatro veces oro olímpico Michael Johnson.

- El ejemplo de Finlandia -

La final de 10.000 metros está programada el viernes 9 de agosto a las 21h00 locales (19h00 GMT), es decir, apenas 35 horas antes de la salida del maratón, el domingo a las 08h00 (06h00 GMT).

"Ha sido un reto inmenso para prepararme ya que la manera de correr, el sistema energético utilizado... Todo es diferente entre la pista y el maratón", detalló Hassan, que debutó en el maratón el año pasado en Londres, antes de convertirse en octubre, en Chicago, en la segunda mejor de la historia en la mítica distancia (2h13:44).

En caso de lograr los tres oros, Sifan Hassan se uniría en la leyenda del atletismo al checo Emil Zatopek, el héroe de los Juegos de Helsinki-1952.

"En 2018, corrí un 800 metros (1:59.35) y también una media maratón (1h05:53) y alguien ya me dijo que iba a ser como Zatopek. Yo le pregunté que quién era ese", admite entre risas. "Entonces busqué quién era y me hice súper fan, he visto dos veces el film sobre él que se estrenó en 2021", señala.

"Pero mi época y la suya no tienen nada que ver. Yo voy a correr ante chicas que son plusmarquistas del mundo en cada una de las disciplinas", precisó, siendo cauta sobre la posibilidad de terminar los Juegos parisinos con tres oros colgados al cuello.

- "Terminar el maratón" -

En los 5.000 metros, la etíope Gudaf Tsegay había mejorado el año pasado el récord del mundo dejándolo en 14:00.21 y la keniana Beatrice Chebet se adjudicó la plusmarca el pasado mayo en los 10.000 metros, bajando de los 29 minutos (28:54.14). La etíope Tigst Assefa pulverizó por su parte en septiembre de 2023 el anterior récord del mundo de maratón (2h11:53).

"Estoy muy contento de hacer como él (como Zatopek), pero no puedo decir que vaya a ganar el oro en las tres pruebas, a pesar de toda la confianza y la preparación del mundo será difícil", admite.

"Terminar el maratón es de entrada mi mayor objetivo", anunció Hassan, que se asustó cuando vio el trazado, con un desnivel positivo de 436 metros.

"Parece que vamos a hacer el Tour de Francia. Es eso, ¿no? ¡Nos quieren torturar!", bromeó.