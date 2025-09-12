"Sigo siendo la misma Yulimar", promete Rojas antes de su regreso

Con ilusiones renovadas y nuevo look, con el pelo más largo de lo habitual: Yulimar Rojas aseguró en una entrevista con la AFP en Tokio que se siente como en sus mejores días y que llega al Mundial decidida a "darlo todo" para llevarse el oro de triple salto en su esperadísimo regreso.

La estrella venezolana de 29 años, plusmarquista mundial (15,74 metros) y que aspira a un quinto título mundial seguido al aire, no compite desde hace dos años en el triple salto debido a la grave lesión en el tendón de Aquiles izquierdo que sufrió en abril de 2024.

Su larga convalecencia terminará simbólicamente el martes 16, cuando compita en la ronda de clasificación de su prueba, con la misión de acceder a la final del jueves 18.

Pregunta: ¿Cómo se siente física y mentalmente antes de esta reaparición?

Respuesta: "Me siento muy bien, físicamente y mentalmente estoy preparada. Estoy con ganas. Me siento muy motivada y muy ilusionada por estar aquí en Tokio, que es siempre un lugar especial para mí. Es un lugar que me da la oportunidad de estar volviendo a un campeonato, que después de este tiempo de espera es ya algo importante para mí. Voy a intentar hacerlo de la mejor forma posible".

P: ¿Llega al 100% a este Mundial pese a llevar dos años sin competir?

R: "Es verdad que esta vez es un poco diferente para mí. He tenido un año con bastantes altibajos en la recuperación. Siento que estoy en un buen momento en mi carrera, con más madurez, con más ganas, con un impulso extra que es intentar conservar mi título. Y tengo además la experiencia necesaria para poder llegar aquí y hacerlo realidad. Sigo siendo la misma Yulimar, con las mismas ganas de siempre, con el mismo objetivo de siempre y la misma ilusión. Pero sobre todo me siento con experiencia y madurez. He venido aquí a darlo todo".

P: En su ausencia, otras competidoras han logrado posicionarse con títulos en el triple salto, ¿quién será su principal rival en este Mundial?

R: "El triple salto se ha mantenido ahí en el nivel. Leyanis (Pérez) ha ido ganando en consistencia con sus marcas, (Liadagmis) Povea también está ahí. Y la campeona olímpica, (Thea) LaFond también será una rival a tener en cuenta. Pero sobre todo, mi rival soy yo misma, siempre he tenido presente que la rival más fuerte para mí soy yo misma, es mi cabeza, lo que puedo hacer y lo que puedo lograr. Eso es lo primordial. Hay que respetar a las rivales porque tienen nivel para lograr un buen salto, pero yo tengo que tener confianza. Si está ahí Yulimar es para que sea una gran competencia".

- Misión: superar a Pedroso -

P: En Tokio logró su oro olímpico y batió por primera vez el récord mundial, ¿le hace especial ilusión que la tan esperada reaparición sea en esta ciudad?

R: "Totalmente. Tokio es un lugar que me trae muy buenos recuerdos, sobre todo es un lugar mágico, que para mí es muy importante por todo aquello que conseguí en los Juegos Olímpicos hace cuatro años. Desde que he llegado a Tokio he notado esa energía bonita, esa buena vibra. Estoy muy enfocada, muy concentrada. Estoy también tranquila porque sé cuando llegue el día lo voy a hacer muy bien porque me siento preparada para esto".

P: Si logra la medalla de oro será su quinto título mundial al aire libre y superará los cuatro que logró en su día en el salto largo su entrenador, el cubano Iván Pedroso, ¿ha bromeado con él sobre esa posibilidad?

R: "¡Estoy muy cerca! Es sin duda uno de mis grandes retos (risas). He tenido el parón por la lesión, pero eso no me ha quitado las ganas de ir a por esa gran meta. Él sabe que estoy muy cerca y también le hace mucha ilusión. Tokio es muy buen lugar para seguir tomando títulos e intentar superarle, es un momento muy adecuado. Es difícil, pero yo estoy en camino y lo puedo lograr".