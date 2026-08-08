Simeone insiste en que la decisión sobre Álvarez ya está tomada

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, recalcó este sábado la postura del club de no dejar marchar al delantero Julián Álvarez, asegurando que "la entidad ha tomado una decisión".

"Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión (no traspasar al jugador) que Miguel Ángel (Gil Marín, consejero delegado del club) ha explicado muy bien", afirmó Simeone en una rueda de prensa previa a un amistoso contra el Manchester City en Seúl.

"Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián", insistió el técnico rojiblanco.

Simeone insistió en que "desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años que fue un montón".

El técnico rojiblanco hizo estas declaraciones a apenas dos días de que Julián Álvarez, al que pretende el FC Barcelona, tenga que reincorporarse al equipo el lunes tras finalizar sus vacaciones.

El presidente del Barça, Joan Laporta, había admitido en julio haber hecho una oferta por Julián, que, según medios españoles, podría ascender a 100 millones de euros (115 millones de dólares).

El propio Julián había afirmado el 22 de junio tras un partido de su selección contra Austria en el Mundial 2026 que había hablado con personas del Atlético y "creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño".

La Araña no precisó, sin embargo, cual sería su destino predilecto.

- "No queremos transferirlo" -

Ante ese interés azulgrana, el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, había advertido en una entrevista a los medios del club rojiblanco que "no queremos transferirlo no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150, ni de 200".

El Atlético ya había rechazado una oferta de 150 millones de euros (172,5 millones de dólares) del Real Madrid por el jugador.

"Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él", aseguró Gil Marín, cuyo club también denunció ante la FIFA las supuestas conversaciones del Barça con Julián.

Ante la incógnita de cómo podría recibir la afición rojiblanca a Julián tras estos vaivenes, Simeone recordó el caso de Antoine Griezmann y su breve salida al Barcelona antes de retornar al Atlético.

Recibido con cierta hostilidad de inicio, el francés se volvió a ganar a su afición a base de buen juego hasta su salida al término de la temporada pasada convertido en leyenda rojiblanca.

"Tuvimos un pasaje estos años con Antoine, que se tuvo que ir y tuvo que volver y tuvo que demostrar en el campo la calidad y la jerarquía que tiene", recordó Simeone.

"No veo otro camino que trabajar desde lo deportivo en lo que a nosotros nos toca y ayudarlo como lo hemos ayudado en estos últimos años", añadió el técnico rojiblanco.