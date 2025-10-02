Simón Benítez Cruz, novedad de los Pumas para el duelo ante Sudáfrica

El medio scrum Simón Benítez Cruz tendrá su segunda titularidad con los Pumas en un test en el duelo ante Sudáfrica del sábado en Londres perteneciente a la última jornada del Rugby Championship, informó la Unión Argentina de Rugby (UAR) este jueves.

Cruz, de 26 años, reemplaza al lesionado Gonzalo García, quien fue retirado en camilla durante la dura derrota de la semana pasada contra Sudáfrica (67-30), campeona mundial, en Durban.

El medio scrum del Newcastle, quien jugó por primera vez con los Pumas en junio y suma siete apariciones, es uno de los siete cambios para el cierre del torneo el sábado en Twickenham.

El apertura de Racing 92 Gerónimo Prisciantelli, el wing de Clermont Bautista Delguy y el centro de Montpellier Justo Piccardo son las cambios entre los backs.

En los forwards, hay una nueva pareja en la segunda línea con Pedro Rubiolo y Guido Petti, y Santiago Grondona ocupará el puesto de número 8.

El partido se juega en la capital inglesa ya que la UAR busca aprovechar la gran población sudamericana en la ciudad, con un estadio con capacidad para 82.000 personas.

En la última jornada, Sudáfrica llega como líder (15 puntos) con un punto de ventaja sobre Nueva Zelanda (14).

Australia es tercera con 11 unidades, mientras que Argentina, que ganó dos de los tres partidos disputados en esta edición, despertó bruscamente en Durban de su sueño de ser campeón. Cierra la llave de cuatro equipos de esta competición de las potencias del hemisferio sur, con 9 puntos.

- Alineación confirmada:

Santiago Carreras; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares, Juan Cruz Mallia; Gerónimo Prisciantelli, Simón Benítez Cruz, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera; Pedro Rubiolo, Marcos Kremer, Pablo Matera; Pedro Rubiolo, Guido Petti, Joel Sclavi, Julián Montoya (capt), Mayco Vivas

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Juan Martín González, Joaquín Ovieda, Augustin Moyanoa, Rodrigo Isgro

Entrenador: Felipe Contepomi (ARG)