"Simplemente, no fui capaz de jugar bien en el primer set", dice Swiatek

La polaca Iga Swiatek, que tuvo que remontar tras recibir un 6-0 ante la estadounidense Madison Keys para avanzar a las semifinales del torneo WTA 1000 de Madrid, reconoció que no fue capaz de jugar bien el primer set.

"La táctica fue más o menos la misma. Creo que en el primer set no metí muchas bolas. Así que cuando empecé a meter algunas le di a ella más oportunidades de cometer errores", explicó Swiatek en rueda de prensa.

"Tácticamente, cuando sentí que por fin podía empezar a jugar, hice lo que quería hacer desde el principio, así que estoy contenta. Creo que la táctica no cambió, simplemente no fui capaz de jugar bien en el primer set", prosiguió la número dos del mundo.

La tenista de Varsovia acabó llevándose el triunfo por 0-6, 6-3 y 6-2 frente a la última ganadora del Abierto de Australia.

Keys "jugó muy bien, y yo no saqué bien, así que, contra una jugadora así, cuando no sacas bien, es obvio que va a ser difícil", aseveró Swiatek, de 23 años.

"En cada juego de servicio (Keys) lograba dos o tres puntos con aces o saques increíbles. Así que cuando no los restaba no tenía ninguna posibilidad de ganar un punto (...). Por eso, es bueno que tengamos segundos sets para cambiar algo. Y creo que empecé a sacar mejor y eso me ayudó", dijo la jugadora.

En semifinales, Swiatek se enfrentará a la estadounidense Coco Gauff (N.4), quien batió después a la rusa Mirra Andreeva (N.7), por 7-5 y 6-1.