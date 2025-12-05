Sin Doncic ni LeBron, los Lakers se derriten ante sus archirrivales Celtics

Con la baja de sus principales figuras, Los Angeles Lakers fueron barridos este viernes 126-105 por los Boston Celtics en el primer duelo de la temporada entre los equipos más ganadores de la NBA.

Estas son las principales escenas de una jornada de 12 partidos en la liga de básquet norteamericana.

- Lluvia de triples en Boston -

Lakers y Celtics, la aristocracia de la NBA, protagonizaron uno de sus duelos más descafeinados de los últimos tiempos.

Los angelinos saltaron a la pista del TD Garden sin Luka Doncic ni LeBron James mientras los locales siguen huérfanos, y por muchos meses más, de su líder Jayson Tatum.

Doncic, por motivos personales, no se encontraba en el recinto pero sí LeBron, que la víspera había protagonizado un muy aplaudido gesto altruista en el triunfo ante los Toronto Raptors.

En la última posesión del partido, 'King James' asistió para el triple de la victoria de Rui Hachimura en lugar de buscar un lanzamiento propio.

El alero se quedó así con 8 puntos en su casillero y vio roto uno de sus más asombrosos récords, el de 1.297 partidos seguidos anotando al menos 10 puntos.

Un día después, James recibió un descanso debido a sus problemas de ciática. Desde el banco observó como sus compañeros fueron superados de principio a fin por unos Celtics que llegaron a tener 29 puntos de ventaja.

Jaylen Brown, la otra estrella de Boston, logró 30 puntos y convirtió 3 del torrente de 24 triples de los Celtics, con un fenomenal acierto del 53%.

Austin Reaves llegó a 36 puntos para los Lakers que, tras siete victorias seguidas, ahora suman dos tropiezos en los últimos tres juegos.

Ante la prensa, el entrenador JJ Redick expresó su confianza en que Doncic y James estén de vuelta para el juego del domingo ante los Philadelphia 76ers

El miércoles, los Lakers afrontan los cuartos de final de la NBA Cup recibiendo a los San Antonio Spurs.

- Durant entra en exclusiva compañía -

En Houston, los Rockets vencieron 117-98 a los Phoenix Suns y le arrebataron la segunda plaza de la Conferencia Oeste a los Lakers.

Los texanos, que han ganado 10 de sus últimos 12 partidos, tuvieron como máximo anotador al joven escolta Amen Thompson, con 31 puntos.

Aún así, la figura de la noche fue Kevin Durant que, con sus 28 puntos, se convirtió en el octavo jugador en la historia en cruzar la frontera de los 31.000.

El alero, de 37 años, lo ha logrado casualmente en los mismos partidos que LeBron James, un total de 1.141.

Sólo dos jugadores llegaron más rápido a los 31.000 puntos: los míticos Michael Jordan (1.011 partidos) y Wilt Chamberlain (1.015).

Los otros miembros de este club son Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant y Dirk Nowitzki.

- Triple doble al descanso -

En Atlanta, los Denver Nuggets vencieron por un ajustado 134-133 a los Hawks en una noche en que Jalen Johnson desafió a Nikola Jokic, el actual rey de los triple dobles en la NBA.

Frente al serbio, Johnson fue capaz de firmar un triple doble al descanso, con 11 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias.

Únicamente cuatro jugadores, incluido Jokic, habían logrado dobles dígitos en tres apartados en la primera mitad de un juego.

Russell Westbrook, Domantas Sabonis y Luka Doncic fueron los otros que consiguieron esta estadística desde que la NBA comenzó los registros jugada por jugada en 1997.

Johnson, mariscal de los Hawks ante la lesión de Trae Young, terminó el choque con 21 puntos, 18 rebotes y 16 asistencias.

Jokic, de su lado, se quedó cerca de su duodécimo triple doble al acabar con 40 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias.

Cuarto clasificado del Oeste, Denver levantó una desventaja de 23 puntos en una explosiva segunda mitad en la que logró 80 puntos con un demoledor acierto del 65% en tiros de campo.