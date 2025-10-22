Sin el campeón Marc Márquez, MotoGP llega a Malasia sin un claro favorito

El campeón Marc Márquez (Ducati), lesionado en el GP de Indonesia, volverá a estar ausente este fin de semana en el Gran Premio de MotoGP de Malasia, una baja que abre la opción de la victoria al resto de la parrilla.

En el circuito de Mandalika (Indonesia), la caída de Márquez tras un choque con Marco Bezzecchi (Aprilia) propició la victoria del español Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini), mientras que en Australia, donde Bezzechhi cumplió una sanción, el español Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) logró su primera victoria en la categoría reina del motociclismo.

La séptima corona del mundo del mayor de los hermanos Márquez quitó gran parte de la emoción a la recta final del campeonato, pero el baile de pilotos en lo más alto del cajón del podio promete dinamizar la antepenúltima prueba del calendario.

Hace un año, la victoria en Sepang fue para Francesco Bagnaia (Ducati) en medio de su lucha por el título contra el futuro ganador Jorge Martín (Aprilia).

Doce meses después, el madrileño estará de baja por su nueva lesión en la clavícula y 'Pecco' ni siquiera tiene asegurado el podio en la clasificación general del Mundial.

Pese a haberse reencontrado con la victoria a finales de septiembre en el GP de Japón, Bagnaia (4º, 274 puntos) no ha terminado ninguna de las dos siguientes pruebas, y ha sido superado en la clasificación general por su compatriota Marco Bezzecchi (3º, 282 puntos).

- ¿Momento para el tapado Acosta? -

Al bicampeón mundial (2022, 2023) se le comienza a acabar el tiempo para reaccionar en la clasificación, y este trazado, en el que también se impuso en 2022, parece una de sus mejores oportunidades de revancha.

Por delante, Álex Márquez (Ducati-Gresini) tiene cada vez más cerca asegurar el subcampeonato mundial (379 puntos) y podría amarrarlo este mismo fin de semana.

En 2023 se impuso en la carrera esprint y quedó segundo en el Gran Premio, antes de quedar cuarto en esprint y carrera el año pasado, unos buenos antecedentes para su objetivo.

El tercer piloto en discordia en esa lucha por los puestos de honor, Marco Bezzechhi, demostró el pasado fin de semana estar en forma, tras lograr subir al podio pese a una penalización que le obligó a dar dos vueltas largas (con un tramo adicional con respecto al recorrido de la pista).

El italiano, que ha mostrado regularidad a lo largo de toda la temporada con siete podios, solo logró ganar en Silverstone.

En Malasia, donde nunca ha superado la cuarta posición, tiene la doble oportunidad de romper su mala racha en el circuito de Sepang, y defender su tercer puesto provisonal en el campeonato mundial.

Por detrás, entre los tapados decididos a aprovechar la ausencia de Marc Márquez para pelear por la victoria destaca Pedro Acosta (KTM).

En su segunda temporada en la élite y tras haber logrado terminar varias veces en segunda posición, el joven murciano aspira a emular a Raúl Fernández para lograr su ansiada primera victoria en MotoGP con la que afianzar su Top 5.