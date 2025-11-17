Sin Sinner pero con Alcaraz, la Copa Davis busca consolidarse en Italia

La fase final de la Copa Davis, con ocho naciones, da inicio el martes en Bolonia (Italia), sin el ídolo local Jannik Sinner pero con su gran rival español Carlos Alcaraz, en medio de dudas persistentes sobre la pertinencia del actual formato de la competición.

Desde que se conociera oficialmente la ausencia del N.2 del mundo a finales de octubre, el interés deportivo de esta Final 8, donde Italia buscará una tercera Ensaladera de plata consecutiva, quedó relegado a un segundo plano.

La decisión de cuádruple ganador de Grand Slam de tomarse un descanso y no estar en la última cita de la temporada 2025 no ha sentado bien en su país natal, anfitrión de la fase final por primera vez desde el cambio de formato de la Davis en 2019.

Según una encuesta publicada a finales de octubre por el periódico deportivo italiano La Gazzetta dello Sport, el 63% de las 800 personas interrogadas consideraron "injustificable" la ausencia del mejor jugador del país.

"Fue una decisión difícil de tomar", explicó Sinner, "pero ganamos la Copa Davis en 2023 y 2024".

El italiano de 24 años desea contar con más tiempo para preparar la temporada 2026, que comenzará con la defensa de su título en el Abierto de Australia en enero.

El N.2 italiano Lorenzo Musetti (9º) tampoco estará en Bolonia. El diestro de Carrara aludió a su "condición física" y al nacimiento inminente de su segundo hijo para justificar su baja de última hora.

Liderados por el 22º del mundo Flavio Cobolli, los vigentes campeones iniciarán su torneo el miércoles ante Austria. En caso de victoria se enfrentarán el viernes a Francia o a Bélgica por un puesto en la final.

- Una "Copa del Mundo" del tenis -

"Con el calendario actual es difícil reunir en Copa Davis a los mejores jugadores de cada país", argumentó Sinner, favorable a convertir la Davis en bienal.

Su compatriota Andrea Gaudenzi, dirigente de la ATP, insiste en el mismo sentido.

Las múltiples instancias que gobiernan el tenis (ITF, ATP, Grand Slam...) "deben reunirse para convertir la Davis en una auténtica Copa del Mundo de tenis".

Pero "que yo sepa, en los otros deportes ninguna Copa del Mundo se disputa cada año", añade el antiguo jugador.

Una afirmación que choca con otros deportes, como el esquí, la F1 o el ciclismo, donde cada año se disputa el título de campeón del mundo, aunque al contrario que los tenistas, su temporada no se estira de enero a noviembre.

El N.1 del mundo Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev (3º) sí estarán sobre la pista dura de Bolonia, pero el de Hamburgo extraña el ambiente de la antigua Copa Davis, cuando todos los partidos se disputaban como local o como visitante.

- "Exhibición" o "privilegio" -

"Me enfrenté a Rafael Nadal en una arena de corrida (de toros)", recordaba Zverev con nostalgia, a pesar de su derrota en tres sets en Valencia en 2018.

El formato actual es "una exhibición que se llama Copa Davis", sostiene el alemán de 28 años.

Un año después de haber escoltado a Nadal en su adiós al tenis profesional, en la última fase final de la Davis en Málaga, Carlos Alcaraz llega con mayor motivación que Zverev.

"Representar al país de uno es uno de los mayores privilegios de este deporte", declaró el murciano, que no deberá confiarse ante un equipo checo muy compacto el jueves en cuartos.

"Quiero ganar un día la Copa Davis porque es un torneo muy importante para mí", prosiguió.

Pero sus organizadores "deberían hacer algo" para hacer la competición aún más "única", afirmó el N.1 del mundo y seis veces ganador de Grand Slam.

- Programa de la Final 8 de tenis:

Martes:

Francia - Bélgica (1)

Miércoles:

Italia - Austria (2)

Jueves:

España - República Checa (3)

Argentina - Alemania (4)

Viernes:

Semifinal G1 - G2

Sábado:

Semifinal G3- G4

Domingo

Final