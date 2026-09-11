Siniakova y Townsend cierran el círculo ganando los dobles femeninos del US Open

La checa Katerina Siniakova y la estadounidense Taylor Townsend se proclamaron este viernes campeonas de los dobles femeninos del US Open, completando el pleno de títulos en los torneos de Grand Slam.

La dupla, que era la primera sembrada en Nueva York, remontó un set en contra para imponerse a las locales Ashlyn Krueger y Robin Montgomery por 5-7, 6-0 Y 6-2.

Siniakova y Townsend ya tenían en su poder el trofeo de Wimbledon de 2024, el del Abierto de Australia de 2025 y el de Roland Garros este año.

Para Siniakova, es el duodécimo título grande de su carrera en dobles y también la segunda vez que completa el Grand Slam de carrera, que anteriormente logró junto a su compatriota Barbora Krejcikova entre 2018 y 2022.