Sinner arrolla al checo Svrcina en su regreso a Indian Wells

En poco más de una hora, el italiano Jannik Sinner despachó este viernes al checo Dalibor Svrcina en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells, del que estuvo ausente el año pasado.

Sinner, número dos mundial, se deshizo de Svrcina (109º) por un doble 6-1 en 64 minutos de un tenis de alta precisión sobre la pista central.

El italiano registró hasta 26 golpes ganadores, por 8 de su rival, con 18 errores no forzados y sólo tuvo que neutralizar una pelota de break en este duelo de segunda ronda.

"Se siente increíble, es un torneo que eché de menos el año pasado", afirmó Sinner. "Este torneo y (el Masters 1000 de) Miami son muy importantes para mí".

Sinner tiene muchas cuentas pendientes por cobrar en este primer Masters 1000 del año, donde disfruta de un cuadro muy favorable.

En 2025, el italiano se ausentó del Valle de Coachella por la suspensión que recibió por su doble positivo por clostebol en este mismo escenario un año atrás.

En sus dos participaciones anteriores Sinner sucumbió ante Carlos Alcaraz en semifinales.

Este año la suerte le sonrió en un sorteo que sólo puede emparejarlo con el español y con el serbio Novak Djokovic en una eventual final.

Djokovic fue precisamente el verdugo de Sinner en enero en las semifinales del Abierto de Australia. Tras esa decepción, el italiano encajó otra inesperada eliminación en cuartos de final de Doha frente al joven checo Jakub Mensik.