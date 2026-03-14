Sinner avanza a su primera final de Indian Wells con paliza a Zverev

El italiano Jannik Sinner barrió este sábado al alemán Alexander Zverev y accedió a su primera final del Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), donde podría reencontrarse con Carlos Alcaraz.

Sinner, número dos mundial, despachó a Zverev (4) por 6-2 y 6-4 en apenas una hora y 23 minutos de juego en la primera semifinal masculina.

Alcaraz, líder de la ATP, pugnaba a continuación por alcanzar su tercera final en el desierto californiano frente al ruso Daniil Medvedev.

El español, invicto en sus 16 partidos de este año, ya derrotó al moscovita en 2023 y 2024 en dos finales consecutivas de Indian Wells.

Antes de este reencuentro, la acción arrancó con un rotundo triunfo de Sinner bajo un fuerte sol y una temperatura superior a los 30º Celsius.

Sinner se erigió en el primer italiano en alcanzar la final masculina de este prestigioso torneo, del que se ausentó en 2025 por el doble positivo por clostebol registrado un año antes.

En 2023 y 2024 se estrelló en semifinales contra Alcaraz, ante el que podría medirse el domingo en una novena final de la gran rivalidad del tenis actual.

Los siete últimos enfrentamientos entre ambos han sido con títulos en juego, con cinco triunfos españoles y dos italianos.

En caso de concretarse el nuevo duelo, Sinner confía en modificar esta tendencia después de lucir una enorme solidez en estas dos semanas en el Valle de Coachella, donde no ha cedido un solo set.

- Reactivar la temporada -

Zverev, que jugaba sus primeras semifinales de Indian Wells, le facilitó este sábado la tarea al mostrarse muy impreciso en la mayoría de los puntos importantes.

Sinner logró un quiebre en el set inicial, en su primera oportunidad, gracias a un error de Zverev, un guion que se repitió dos juegos más tarde para colocarse en ventaja 5-2.

En el inicio de la segunda manga, el germano tuvo que resistir tres pelotas de break en el primer juego.

Con ventaja 3-2, Zverev tuvo su gran oportunidad al encontrar su primera bola de break pero Sinner la salvó con un ace y en el siguiente juego le rompió el servicio para culminar su sexta victoria consecutiva sobre el alemán.

Sinner, de 24 años, quiere reactivar en Indian Wells un decepcionante arranque de año en el que sufrió una dura derrota ante Novak Djokovic en semifinales del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, y luego fue eliminado sorprendentemente en cuartos de final de Doha (ATP 500) por el checo Jakub Mensik.

En la rama femenina, las dos primeras del ránking mundial, Aryna Sabalenka y Elena Rybakina, chocarán también el domingo por el título de este torneo de categoría WTA 1000.