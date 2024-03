Sinner avista su primer título en Miami y el número dos de Alcaraz

El italiano Jannik Sinner chocará el domingo con el búlgaro Grigor Dimitrov en busca de su primer título del Masters 1000 de Miami y de desbancar al español Carlos Alcaraz del número dos del tenis masculino.

Sinner, el jugador más en forma de este inicio de curso, competirá con 22 años en su tercera final de Miami, decidido a sacarse la espina de sus derrotas de 2021 ante Hubert Hurkacz y de 2023 frente a Daniil Medvedev.

El ruso fue precisamente su última víctima en las semifinales del viernes, en las que corroboró su estado de gracia con una paliza a uno de los mayores especialistas en pista rápida.

El jugador criado a los pies de los Alpes lidera el circuito en victorias este año, con 21, y cuenta una sola derrota que le asestó Alcaraz este mes en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, donde también estaba en juego el número dos de la ATP.

La eclosión de Sinner ha sido algo más tardía que la de Alcaraz pese a ser dos años mayor. Si Alcaraz alzó la primera de sus dos coronas de Grand Slam en 2022, erigiéndose en el número uno más joven con 19 años, Sinner se estrenó el pasado enero en el Abierto de Australia.

La progresión del italiano, que ganó el año pasado su primer Masters 1000 en Toronto, le brinda ahora una nueva oportunidad de adelantar en el ránking a su gran rival generacional y de posicionarse para el asalto al liderato de Novak Djokovic en la temporada de arcilla.

"Estoy sorprendido" por mis resultados, reconoció el viernes Sinner. "Es algo que no esperaba, seguro (...) Estoy muy contento con mi temporada pero por otro lado sé que los jugadores me conocen más. Me estudian, así que tengo que estar preparado".

Ya destronado por Sinner, Medvedev se rindió en elogios ante la espectacular progresión del espigado tenista italiano en el último año.

"Como persona es el mismo pero como jugador ahora falla menos, elige sus golpes de forma más sabia y sirve diez veces mejor", describió el ex número uno mundial. "Me pregunto cómo lo hizo, porque el servicio no es un golpe tan fácil de trabajar".

- Dimitrov, el 'matagigantes' -

El último obstáculo de Sinner sobre la pista del Hard Rock Stadium será el experimentado Grigor Dimitrov, que esta semana dejó claro que no se deja intimidar por los favoritos.

El búlgaro, de 32 años, arrolló primero a Alcaraz en cuartos de final y el viernes se deshizo del alemán Alexander Zverev, quien le había ganado en sus siete duelos anteriores.

Ese último triunfo garantizó a Dimitrov, quien llegó a ser número tres de la ATP, un puesto en el top-10 por primera vez desde 2018.

El búlgaro está de vuelta en la élite con su segunda final en los últimos cuatro Masters 1000 disputados, tras la que perdió en octubre ante Djokovic en París.

El domingo pugnará por su segundo trofeo de esta categoría, después del de 2017 en Cincinnati, ante un rival al que reconoce como "el mejor jugador ahora mismo".

Sinner "ha estado jugando un tenis extraordinario. Es un placer ver cómo lo mantuvo semana tras semana", señaló Dimitrov. "Ahora me toca jugar con él y es una gran ocasión. Me gustan estos partidos, quiero probarme a mí mismo".