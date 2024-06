Sinner cree que su rivalidad deportiva con Alcaraz resulta "emocionante"

El italiano Jannik Sinner, derrotado este viernes en semifinales de Roland Garros por su amigo Carlos Alcaraz, consideró que la rivalidad deportiva con el español resulta "emocionante" para el tenis ahora que la era de Novak Djokovic o Rafa Nadal va llegando a su final.

"Si ves los resultados, siempre que nos enfrentamos es en cuartos, en semifinales, en finales", señaló Sinner, cuyos cinco últimos enfrentamientos con Alcaraz fueron en semifinales.

"Es en partidos que son muy importantes. Creo que eso es emocionante para el tenis, especialmente cuando los resultados son muy igualados. El ganador se queda contento y el perdedor tiene que buscar la manera de ganar la siguiente vez. Creo que eso resulta emocionante. Ganar la próxima vez, es lo que intentaré hacer", apuntó.

Sinner, actual número 2 del mundo, fue derrotado en esta ocasión en París por el número 3 por 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3. Al italiano le queda un consuelo: en la próxima lista ATP pasará a ocupar el número 1.

La juventud de ambos, con Sinner con 22 años [cumplirá 23 años en agosto] y Alcaraz con 21 años, todo apunta a que ambos están llamados a marcar una época en este deporte.

"La próxima vez que nos enfrentemos, será diferente. Vamos a ver en qué superficie es. Eso es importante. También si el partido es al mejor de tres sets o al mejor de cinco. En un Grand Slam, los planteamientos son diferentes", estimó.

Lo que sí dejó contento a Sinner fue el estado de su cadera, que le había hecho renunciar en mayo a disputar el Masters 1000 de Roma.

"Me estuve moviendo bien durante cuatro horas de partido, así que la cadera ya no me preocupa", señaló, apuntando ya a su siguiente próximo desafío: Wimbledon.

"El año pasado tuve un gran Wimbledon, así que vamos a ver qué ocurre este año", dijo, recordando que fue semifinalista en 2023 en el césped londinense, donde le cortó el paso Djokovic.