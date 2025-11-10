Sinner derrota a Auger-Aliassime en su debut en el Masters de la ATP

El italiano Jannik Sinner, número dos mundial, se impuso al canadiense Felix Auger-Aliassime, octavo, en su entrada en liza en el Masters de la ATP, torneo del que es defensor del título, este lunes en Turín.

Nueve días después de su duelo en la final del Masters 1000 de París, ganado también por Sinner, el italiano venció 7-5, 6-1 al canadiense, quien a los 25 años disputa por segunda vez en su carrera este torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada, tras su participación en 2022.

Después de un primer set dividido, Sinner noqueó a su rival, que sufrió dolores en la pantorrilla izquierda, gracias a un break de entrada en la segunda manga, que pasó a liderar 3-0.

Después volvió a romper el servicio de Auger-Aliassime una segunda vez, y cerró el encuentro convirtiendo su primera bola de partido con un ace.

Sinner suma 27 victorias consecutivas sobre pista dura cubierta, su superficie favorita, y se hace con las riendas del grupo Björn Borg, en el que también tendrá que enfrentarse al alemán Alexander Zverev (N.3) y al estadounidense Ben Shelton (N.5).

El italiano ganó en 2024 el Masters de la ATP, encadenando cinco victorias consecutivas sin conceder ni un solo set. En esta edición de 2025 se juega terminar la temporada como líder del ránking mundial, ocupado por su gran rival, el español Carlos Alcaraz, quien lo ha derrotado en cuatro ocasiones este año.