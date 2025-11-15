Sinner derrota a De Miñaur y avanza a la final del Masters ATP

El tenista italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, avanzó el sábado a su tercera final consecutiva del Masters ATP, luego de imponerse al australiano Álex de Miñaur (N.7) 7-5, 6-2 en Turín.

Sinner, vencedor en 2024 del "Torneo de Maestros" que enfrenta a los ocho mejores tenistas de la temporada, defenderá su corona el domingo contra el ganador de la segunda semifinal, que enfrenta este sábado a su gran rival Carlos Alcaraz (N.1) y al canadiense Felix Auger-Aliassime (N.8).

El italiano alarga así su impresionante racha en el Masters ATP, torneo en el que no ha concedido ningún set en los nueve partidos disputados entre la edición 2024 y 2025. Además, son ya 30 las victorias consecutivas en pista dura cubierta, su superficie predilecta.

También presenta un parcial inmaculado contra De Miñaur, con trece victorias en otros tantos partidos.

El primer set del sábado fue emocionante, con dos bolas de break no aprovechadas por Sinner en el primer juego... y otras tres salvadas por el italiano en el segundo.

Pese a que fueron numerosas las ocasiones en las que parecía que uno de los dos tenistas iba a lograr un break, hubo que esperar al undécimo juego, en el que a la tercera bola de break Sinner logró adelantarse 6-5, y cerró la manga con su servicio, con su segunda bola de set.

En la segunda manga, el italiano pisó el acelerador y se hizo con los dos primeros servicios de su rival, adelantándose 4-0. Luego gestionó esa ventaja apoyándose en su servicio, y sentenció el partido en el octavo juego con su segunda bola de partido.