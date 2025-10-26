Sinner derrota a Zverev y conquista el ATP 500 de Viena

El N.2 del mundo, Jannik Sinner, conquistó el torneo ATP 500 de Viena este domingo al vencer por segunda vez esta temporada en una final al N.3 del ranking ATP, Alexander Zverev, por 3-6, 6-3, 7-5.

Verdugo del alemán en la final del Abierto de Australia en enero, el italiano logró su cuarto título de la temporada, y el segundo de su carrera en la capital austríaca, donde ya se había impuesto en 2023.

Son ya 21 las victorias consecutivas de Sinner bajo techo, antes del Masters 1000 de París, también cubierto.

Para lograr el 22º título de su carrera, Sinner tuvo que apretar los dientes, luego de que Zverev lograse hacerse con el primer set gracias a un solitario 'break'.

Sinner respondió en la segunda manga, situándose 3-0 en el marcador antes de empatar y forzar el tercer y último set.

En esa manga decisiva, Zverev salvó dos bolas de 'break' en el quinto juego, pero Sinner mantuvo su presión y obtuvo su premio con 5-5, logrando romper el servicio del alemán, antes de sellar la victoria final con su saque.

Este es el cuarto título de la temporada para el joven de 24 años, tras el Abierto de Australia, Wimbledon y Pekín. Sinner ha alcanzado la final en ocho de los diez torneos que ha disputado esta temporada.