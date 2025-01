Sinner dice que "tener claro" lo que pasó en caso de dopaje le ayudó en Australia

Jannik Sinner aseguró que el hecho de "tener claro" lo que pasó en el caso de supuesto dopaje revelado el año pasado, del que se manifestó inocente, le ayudó a jugar el tenis que le llevó a conquistar este domingo su segundo Abierto de Australia.

El tenista de 23 años fue absuelto por las autoridades del tenis tras un doble positivo en marzo pasado, que Sinner atribuyó a una contaminación accidental, aunque la Agencia Mundial Antidopaje recurrió esta sanción, por lo que el italiano podría acabar siendo sancionado, decisión que tomará el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en abril.

"Como siempre he dicho, puedo jugar así porque tengo claro lo que ocurrió. Si supiera que soy culpable no podría jugar este tenis, eso es todo", declaró el campeón en conferencia de prensa.

"Por el momento no estoy pensando en ello", añadió al ser preguntado por la sentencia que debe pronunciar el TAS en abril. "Aunque, por supuesto, tienes momentos algunos días en los que te gustaría no tener este problema".

"Por otro lado, siempre estoy deseando entrar en la cancha", reiteró un Sinner que defiende que su positivo a un anabolizante se debió al uso de una crema utilizada por su entonces fisioterapeuta para tratarse un corte en una mano.

La decisión del TAS llegará antes del próximo Roland Garros, aunque Sinner dijo desconocer si este caso le acabará afectando en los preparativos para el segundo Grand Slam de la temporada. "No pienso en ello. Acabo de completar un recorrido fantástico aquí y quiero disfrutar del momento".

Sobre la final, Sinner explicó que quiso "ser agresivo desde el principio". "Eso me ha dado confianza e el golpeo de la bola, igual que ganar el primer set (...) He controlado bien cada situación en la pista, no solo hoy, sino de manera general".

Desde hace un año, Sinner se ha mostrado imbatible en los grandes torneos sobre superficie dura y aseguró que ahora invertirá "mucha energía" para mejorar en las otras superficies en las que se juegan los Grand Slams, tierra batida (Roland Garros) y hierba (Wimbledon).