Sinner es "honesto hasta la médula", dice entrenador Cahill tras la polémica del control antidopaje

El número uno del mundo, Jannik Sinner, es "honesto hasta la médula" y una "víctima inocente", declaró su entrenador, Darren Cahill, después de que el italiano fuera absuelto de toda culpa a pesar de haber dado dos veces positivo por una sustancia prohibida.

La Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA) informó el martes que Sinner había proporcionado una muestra en competición en el Masters de Indian Wells el 10 de marzo que contenía la presencia de clostebol en niveles bajos.

Otra muestra, realizada ocho días después fuera de competición, también dio positivo por niveles bajos del mismo metabolito.

Sinner había explicado que la sustancia procedía de un aerosol que contenía clostebol y que había utilizado un miembro de su personal para tratarse un corte en un dedo.

La ITIA aceptó la explicación y afirmó que "la presencia de la sustancia no era intencionada".

Cahill declaró a ESPN en una entrevista televisiva que el miembro del personal en cuestión era el fisio Giacomo Naldi, a quien el preparador físico Umberto Ferrara había proporcionado el spray de venta libre.

El entrenador australiano señaló que no estaba claro exactamente cómo Naldi había proporcionado la contaminación a Sinner, pero sugirió "trabajar en los pies, un masaje o lo que sea".

- "El más profesional" -

Tras señalar que no había ninguna duda de que Sinner no buscaba obtener ventaja mediante el uso de una sustancia prohibida, el entrenador sostuvo que el italiano, reciente ganador en Cincinnati, "es quizá el joven más profesional con el que he tenido la oportunidad de trabajar".

"Nunca haría nada intencionadamente. Simplemente se encuentra en una situación increíblemente desafortunada. Y la verdad salió a la luz, exactamente lo que pasó. No hay culpa, no hay negligencia", dijo.

Cahill agregó que Sinner ha luchado desde que surgió el caso en marzo. "Él ha sido el que más ha sufrido por esto y él es el que también ha tenido que salir a jugar al tenis y jugar torneos de tenis", dijo.

"Así que ha sido muy, muy difícil para él y me quito el sombrero ante el hecho de que haya sido capaz de conseguir algunos de los resultados que ha conseguido, pero ha habido días en los que puedes ver que física y emocionalmente se ha visto desafiado en la pista", detalló.

Algunos jugadores, como el australiano Nick Kyrgios, han cuestionado la decisión de la ITIA de aceptar la historia, pero Cahill dijo que no estaba preocupado por los escépticos. "Creo que todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, sé que es un tema muy delicado para todos, entrenadores, jugadores y aficionados.

"Insistiré una vez más en que Jannik es el joven más profesional con el que he tenido la oportunidad de trabajar, es un buen hombre criado por unos padres maravillosos. Es honesto hasta la médula, y eso se nota en su forma de jugar".