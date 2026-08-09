Sinner no competirá en Cincinnati por problemas en la rodilla derecha

El número 1 mundial Jannik Sinner anunció su baja para el Masters 1000 de Cincinnati (13-23 de agosto) debido a una lesión en la rodilla derecha, indicó este domingo la organización del torneo, a menos de un mes del US Open.

"Me duele la rodilla derecha y, aunque hemos trabajado mucho con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy listo para competir. Ahora me concentro en mi preparación para el US Open", declaró el italiano, ganador de Wimbledon en julio.

"Estoy impaciente por volver el año que viene y ahora me centro en mi preparación para el US Open", añadió, sin ofrecer precisiones sobre la naturaleza de su lesión.

A la ausencia de Sinner en Cincinnati se suma la de su gran rival, el español Carlos Alcaraz, que anunció su baja el 5 de agosto, al no estar recuperado de una lesión en la muñeca que lo mantiene alejado de las pistas desde abril.

La recuperación de las dos grandes estrellas del circuito animará las semanas previas al US Open, el último torneo de Grand Slam de la temporada, que comienza el 30 de agosto.

Ambos se habían enfrentado el año pasado en la final, que ganó Alcaraz.

Víctima de un fuerte bajón físico bajo la ola de calor que provocó su eliminación en segunda ronda de Roland Garros a finales de mayo, Sinner recuperó su mejor forma para conquistar su segundo Wimbledon frente a Alexander Zverev.

Pero desde entonces renunció al Masters 1000 de Montreal para dar prioridad a su salud.

El ícono serbio Novak Djokovic, lastrado por las lesiones en los últimos meses, indicó que participará en el torneo de Cincinnati, cuyo principal cabeza de serie será Zverev, número tres del mundo.