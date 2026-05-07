Sinner reclama "respeto" a los Grand Slams en plena disputa por los premios

Jannik Sinner exigió este jueves a los torneos de Grand Slam que muestren más respeto a los tenistas en medio de una disputa por los premios en estos torneos, aunque se mostró cauteloso en cuanto a posicionarse a favor de un boicot como sí han hecho otras estrellas del circuito.

El año pasado casi todos los jugadores más importantes firmaron dos cartas dirigidas a los responsables de los cuatro Grand Slams para exigir un aumento en los premios, aportaciones a un fondo de bienestar del jugador para mejorar las prestaciones de jubilación y maternidad, así como participación en las decisiones que les afectan.

Las cartas pedían el 22% de los ingresos de los cuatro grandes (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) para premios a los tenistas, pero Sinner admitió este jueves en Roma que están lejos de conseguir ese objetivo.

"Se trata más del respeto. Porque creo que damos mucho más de lo que recibimos. No es solo para los mejores jugadores; es para todos nosotros", declaró en conferencia de prensa previa a su debut en el Masters 1000 de Roma, el sábado ante Sebastian Ofner o Alex Michelsen.

"No es agradable que después de un año ni siquiera estemos cerca de concluir lo que nos gustaría conseguir".

El lunes, la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, afirmó estar dispuesta a boicotear los Grand Slams para que los jugadores fuercen la mano de los organizadores.

Esos comentarios llegaron después de que los tenistas afirmaran en un comunicado que el anuncio del mes pasado por parte de Roland Garros de un aumento del 9,5% en los premios era insuficiente, ya que supone poco más del 14% de los ingresos del torneo parisino.

Sinner se mostró cauteloso al referirse a un posible boicot: "Los jugadores estamos decepcionados por el resultado de Roland Garros. Veremos qué sucede".

"Entiendo que los jugadores hablen de boicot porque en algún punto también tenemos que empezar. Esto ya lleva mucho tiempo. Luego veremos en el futuro", insistió.