Sinner se deja un set ante Machac, pero avanza a cuartos de Montecarlo

El número 2 del mundo, Jannik Sinner, superó los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo ante Tomas Machac (53.º), dejándose un set; 6-1, 6-7 (3/7) y 6-3 este jueves.

Doble semifinalista en 2023 y 2024 y ausente en la edición de 2025 por una suspensión por dopaje, Sinner se enfrentará en cuartos a Felix Auger-Aliassime (7º).

El canadiense se benefició del abandono del noruego Casper Ruud (12º), que tiró la toalla cuando su rival mandaba por 7-5 y 2-2, para clasificarse por primera vez en su carrera a los cuartos en el Principado.

Contra Machac, Sinner despachó el primer set, en el que solo cometió ocho errores no forzados, por 18 de su rival, en 26 minutos.

El checo entró por fin en el partido en la segunda manga. Gracias a golpes más agresivos, que en varias ocasiones sorprendieron a Sinner por su velocidad, logró romper el servicio del número 2 del mundo para ponerse 2-2 y luego 4-2 y situarse 5-2 arriba.

Machac estuvo a punto de llevarse el set con 5-4, 40-40 en su servicio, pero Sinner, de nuevo tomando la iniciativa, ganó los dos puntos siguientes para igualar.

El checo dispuso después de cuatro pelotas de set con 6-2 en el tie-break. Esta vez no dejó escapar la oportunidad, poniendo fin de paso a la racha de doce victorias en dos mangas del italiano.

Sinner restableció rápidamente el orden en el set decisivo y avanzó tras un rato de sufrimiento en una soleada tarde.