Sinner se mete en la final de Pekín y Coco Gauff sobrevive a la batalla con Bencic

El tenista italiano Jannik Sinner, N.2 del mundo, se clasificó para la final del torneo de Pekín, mientras que en la categoría femenina, la estadounidense Coco Gauff, actual campeona de la prueba, necesitó tres sets para ganar a la suiza Belinda Bencic y meterse en cuartos.

Ante una de sus víctimas preferidas, el australiano Alex de Miñaur, al que ha derrotado en las once ocasiones en las que se han enfrentado, Sinner tuvo que sobreponerse a la pérdida del segundo set para acabar ganando este martes por 6-3, 4-6 y 6-2.

Sinner se mostró especialmente febril con su servicio, concediendo doce bolas de break a Miñaur, aunque el australiano sólo pudo aprovechar una, precisamente la que le permitió ganar la segunda manga.

También, como ya le pasó en la ronda anterior contra el francés Terence Atmane, Sinner cometió muchos errores no forzados (39).

"Estoy muy contento de volver a jugar mañana (miércoles). Jugar en esta cancha siempre es fantástico", se felicitó tras el partido Sinner, quien lamentó las ocasiones perdidas para quebrar el servicio del rival. "Pero eso es lo que hace precisamente que el tenis sea tan imprevisible".

En la séptima final del año para el italiano, Sinner se enfrentará el miércoles al estadounidense Learner Tien o al ruso Daniil Medvedev.

Sólo el español Carlos Alcaraz le ha ganado este año en partidos que valían un título (Roma, Cincinnati, Roland Garros y US Open), y Sinner buscará su tercer título del año (Abierto de Australia y Wimbledon).

En la categoría femenina, con un torneo de mayor nivel (WTA 1000 por el ATP 500 de los hombres), Gauff (N.3 del mundo) dio un paso más en su defensa del título al derrotar a Bencic por 4-6, 7-6 (7/4) y 6-2.

La estadounidense de 21 años, que con esta victoria se asegura una plaza en el Masters de final de temporada, se unió a las críticas de la polaca Iwa Swiatek sobre el calendario, que calificó de "locura".

La temporada 2025 comenzó el 27 de diciembre de 2024 en Adelaida y acabará con las mejores tenistas disputando el Masters en Riyad la primera semana de noviembre.

"Supongo que desde un punto de vista comercial es entendible, pero desde el punto de vista de la salud de las jugadoras, no estoy de acuerdo. He jugado todo lo que he podido y es imposible aguantar el ritmo".