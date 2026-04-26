Sinner se pasea a octavos en Madrid, Gauff sufre mermada por un virus

El número uno del mundo, Jannik Sinner, avanzó sin problemas a octavos del torneo de Madrid, donde también sigue adelante Coco Gauff, en su caso tras luchar en pista con una indisposición que achacó a un virus.

Sinner, que aspira a conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo, se deshizo sin problemas del danés Elmer Moller por 6-2 y 6-3 en una hora y 17 minutos.

"Poco a poco nos vamos acostumbrando más (a las condiciones de Madrid). Nos movemos mejor", dijo Sinner tras el partido.

El italiano se medirá por una plaza en cuartos al británico Cameron Norrie, que se impuso este domingo en un peleado partido al argentino Thiago Agustín Tirante por 7-5, 7-6 (7/5).

En octavos se colocó también el argentino Tomás Martín Etcheverry después de remontar y ganar al croata Dino Prizmic por 2-6, 6-4 y 6-3.

Etcheverry se enfrentará en la siguiente ronda al francés Arthur Fils, vencedor del estadounidense Emilio Nava por 7-6 y 6-3.

El argentino peleó durante dos horas y diez minutos para anotarse su vigésima victoria en lo que va de año.

"La verdad que vengo con un gran inicio de año, jugando muy bien al tenis, ganando varios partidos. Eso suma mucho a la confianza", dijo Etcheverry.

- Problemas de salud -

La nota dramática del día la puso la estadounidense Coco Gauff al sobreponerse a una indisposición para ganar a la rumana Sorana Cirstea por 4-6, 7-5, 6-1.

"Obviamente hay un virus circulando. No soy una persona que suela tener problemas con la comida o el estómago", explicó la número tres del mundo tras el partido.

La estadounidense tuvo que ser atendida por el médico y llegó a vomitar en una papelera durante el segundo set, aunque logró reponerse.

"Me sentí como si me fuese a caer, luego me dieron algunos medicamentos y eso definitivamente me ayudó", explicó Gauff tras su partido.

Gauff se medirá por una plaza en cuartos con la checa Linda Noskova, quien se clasificó para esta ronda sin jugar por la retirada por indisposición de la rusa Liudmila Samsonova.

El sábado, la polaca Iga Swiatek también se había retirado de su partido contra la estadounidense Ann Li al sentirse mal, achacando su problema también a un virus.

El viernes ya se había retirado el croata Marin Cilic alegando problemas estomacales.

- Sierra avanza -

"Yo me siento bien, pero sí, escuché que los jugadores tuvieron algunos problemas", afirmó este domingo la tenista argentina Solana Sierra.

Sierra selló su billete a octavos tras ganar a la turca Zeynep Sonmez por 0-6, 6-2 y 6-3.

Empezó mal la argentina, que no pudo ganar ni un sólo juego en el primer set, pero en la segunda manga se serenó y volvió a tomar el control.

"No tuve el mejor comienzo de todos, me sentí un poco lenta, necesitaba encontrar mi juego, pero creo que hice bien en terminar, ir al baño, respirar, intentar olvidarme del primer set y enfocarme en lo que venía", comentó tras el partido.

La argentina se medirá en la siguiente ronda a la checa Karolina Pliskova, que eliminó a la belga Elise Mertens por 7-5, 2-6, 7-6 (7/3).

La sorpresa del día la dio la ucraniana Marta Kostyuk al eliminar a la número cinco del mundo, la estadounidense Jessica Pegula, por un contundente 6-1 y 6-4.

Kostyuk, número 20 del mundo, se medirá en octavos a la estadounidense Caty McNally.