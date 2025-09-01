Sinner se venga de Bublik y jugará unos cuartos del US Open italianos

El italiano Jannik Sinner fulminó el lunes al kazajo Alexander Bublik y avanzó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde le espera su compatriota Lorenzo Musetti.

El número uno mundial sólo necesitó de una hora y 21 minutos para liquidar a Bublik (24) con un triple 6-1.

Sinner alargó su racha de 25 partidos ganados seguidos en torneos de Grand Slam de pista dura.

También se tomó de paso una pequeña revancha ante Bublik, el único jugador, junto a Carlos Alcaraz, que le ha ganado un partido este año.

"Eres tan bueno, esto es una locura", le dijo el kazajo al felicitarlo en la red.

"Nos conocemos muy bien. Hemos tenido batallas muy duras, especialmente este año", le reconoció después Sinner. "Tuvo un partido anterior muy duro y hoy no pudo servir tan bien".

Bublik, que se impuso a Sinner en junio sobre la hierba de Halle, llegaba en gran forma al duelo, sin conceder un solo break en sus tres rondas anteriores.

Sinner no perdió tiempo en acabar con esa racha y le rompió el servicio en las dos primeras oportunidades.

En total quebró en nueve ocasiones el saque de Bublik y sólo le permitió una oportunidad de break en la recta final que el kazajo no materializó.

El desequilibrio en el juego y marcador llevó al público de Nueva York a celebrar con fuerza los puntos de Bublik, que deambulaba en muchos momentos por la pista con una sonrisa de incredulidad.

Sinner restableció su autoridad sólo dos días después de pasar por algunos apuros frente al canadiense Denis Shapovalov.

Este triunfo también le permite mantener por ahora el número uno de la ATP, que Alcaraz le quiere arrebatar en Nueva York, y lo cita en cuartos con su compatriota Musetti.

"Es genial. Lorenzo es uno de los mayores talentos que tenemos", le alabó.

"El tenis italiano está en una gran forma, tenemos muchos jugadores, muchos estilos", señaló. "Es muy bueno que habrá un italiano en semifinales".