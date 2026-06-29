Sinner sufre y Sabalenka gana confianza en la primera jornada de Wimbledon

El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon, debutó este lunes en el Grand Slam londinense con una sufrida victoria en cinco sets, tras ir abajo en el marcador, ante el serbio Miomir Kecmanović (50 del ranking).

Por su parte, la número uno mundial del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que había sufrido recientemente dos duras derrotas en Roland Garros y Berlín, recuperó la confianza con una contundente victoria, en dos sets, contra la serbia Teodora Kostović (184 del ranking).

Sinner tuvo que emplearse a fondo, tras ir perdiendo por dos sets a uno y ganar los dos últimos.

El italiano necesitó 3 horas y 29 minutos para superar esta complicada primera ronda, imponiéndose por 4-6, 6-3, 6-7 (6/8), 6-2 y 6-3.

"Estaba un poco tenso al principio, no jugué mi mejor tenis porque era mi primer partido oficial sobre hierba. Estoy feliz de haber logrado darle la vuelta a la situación", afirmó el italiano.

- "Muchos errores" -

En su intento por conquistar un segundo título consecutivo en Wimbledon y el quinto Grand Slam de su carrera, un mes después de su eliminación prematura en la segunda ronda de Roland Garros, Sinner se enfrentará en la siguiente ronda al portugués Nuno Borges (48 del ránking), que derrotó al estadounidense Tristan Boyer (191) en tres sets.

"Hay algunas mejoras por hacer para la próxima ronda. Cometí muchos errores en los dos primeros sets. Una primera ronda nunca es fácil. Supe elevar mi nivel de juego cuando hizo falta", resumió Sinner.

Aunque Kecmanović, de 26 años, se llevó el primer set tras romper el servicio de Sinner cuando el marcador estaba 4-4, el italiano de 24 años respondió de inmediato con un quiebre al comienzo del segundo parcial para igualar el encuentro.

El tercer set fue mucho más disputado.

Sinner no logró convertir ninguna de sus cinco oportunidades de quiebre y Kecmanović terminó adjudicándose la manga tras salvar una bola de set e imponerse en un espectacular tie-break, para tomar ventaja en el partido.

Demoledor con el saque (31 aces frente a solo 1 de su rival) e imperial en la red (22 puntos ganados de 25), el italiano terminó despejando las dudas al llevarse con autoridad los dos últimos sets y completar la remontada.

Poco después, la bielorrusa Sabalenka, 28 años, llegó a la hierba londinense en busca de ganar confianza tras sus dos dolorosas derrotas este año en Roland Garros y en Berlín, y se paseó en su inicio en Wimbledon, derrotando a la serbia Teodora Kostović, por 6-2 y 6-3.

- Sabalenka, expeditiva -

Sabalenka había caído en Paris y Berlín en cuartos de final, donde ademas perdió el tercer set por un contundente 6-0 en ambas ocasiones.

Pero en su inicio en Wimbledon, fue expeditiva.

"Para ser el primer partido, me sentí bastante bien. Me doy un ocho sobre diez", declaró Sabalenka.

Esos resultados de París y Berlín habían hecho tambalear su autoridad en el circuito femenino, que domina desde el otoño boreal de 2024.

Sabalenka, que nunca ha disputado una final en Londres, encontró rápidamente su ritmo en su partido contra la serbia de 19 años al conseguir dos quiebres de servicio rápidamente, para cerrar el primer set en apenas 32 minutos.

La bielorrusa también ganó con facilidad el segundo set, para sellar la victoria en 1 hora y 5 minutos.

En la segunda ronda, Sabalenka se enfrentará a la estadounidense McCartney Kessler (57ª del ranking).

La mayor sorpresa de la jornada llegó en el cuadro femenino con la derrota de la finalista de Roland Garros, la polaca Maja Chwalińska (21), que cayó ante la tailandesa Mananchaya Sawangkaew (164) por 2-6, 7-5 y 6-2.

El martes empieza su andadura en Wimbledon la legendaria tenista estadounidense Serena Williams, que a sus 44 años, vuelve a disputar un partido oficial en competición individual, tras retirarse en 2022.

Serena se medirá a la australiana Maya Joint (N.87 del ranking WTA).