Sinner supera a Alcaraz en la apretada lucha por acabar el año como N.1

El tenista italiano Jannik Sinner recupera el N.1 de la clasificación mundial, gracias a su título en el Masters 1000 de París conquistado el domingo y sostiene una lucha apretada con el español Carlos Alcaraz por acabar el año en el trono de la ATP.Sinner supera ahora en 250 puntos a Alcaraz, quien sorprendentemente fue eliminado en primera ronda en el torneo parisino.Este último gran torneo del año sirvió también para conceder tres boletos para las Finales ATP que se diputarán a partir del domingo en Turín.Los estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton y el australiano Alex de Miñaur competirán en el torneo que reunirá a las mejores ocho raquetas del año, para el que ya estaban clasificados Sinner, Alcaraz, Alexander Zverev y Novak Djokovic.El último boleto será para el canadiense Félix Auger-Aliassime, que disputó la final del Masters 1000 de París, o para el italiano Lorenzo Musetti, quien debería ganar el torneo de Atenas que se disputa esta semana para jugar en Turín.-- Clasificación ATP a 3 de noviembre de 2025:1. Jannik Sinner (ITA) 11.500 pts (+1)2. Carlos Alcaraz (ESP) 11.250 (-1)3. Alexander Zverev (GER) 5.5604. Taylor Fritz (USA) 4.3755. Novak Djokovic (SRB) 4.5806. Ben Shelton (USA) 3.970 (+1)7. Alex De Minaur (AUS) 3.935 (-1)8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845 (+2)9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.685 (-1)10. Casper Ruud (NOR) 3.235 (-1)11. Jack Draper (GBR) 2.99012. Daniil Medvedev (RUS) 2.960 (+1)13. Alexander Bublik (KAZ) 2.870 (+3)14. Alejandro Davidovich (ESP) 2.635 (+1)15. Holger Rune (DEN) 2.590 (-3)16. Andrey Rublev (RUS) 2.560 (+1)17. Jiri Lehecka (CZE) 2.415 (+1)18. Karen Khachanov (RUS) 2.320 (-4)19. Jakub Mensik (CZE) 2.18020. Tommy Paul (USA) 2.10021. Francisco CErúndolo (ARG) 2.085...24. Joao Fonseca (BRA) 1.665 (+4)36. Jaume Munar (ESP) 1.39545. Sebastián Báez (ARG) 1.155 (-2)48. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.078 (+1)60. Tomás Martín Etcheverry (ARG) 920 (-2)61. Francisco Comesaña (ARG) 904 (+74)74. Mariano Navone (ARG) 785 (+12)86. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 718 (+2)89. Alejandro Tabilo (CHI) 696 (-7)91. Pablo Carreño (ESP) 681 (+6)94. Roberto Bautista (ESP) 670 (+2)95. Pedro Martínez (ESP) 668 (-3)100. Thiago Agustín Tirante (ARG) 649 (+2)-- Clasificación de The Race a 3 de noviembre para disputar las Finales ATP de Turín (únicamente acceden los 8 primeros clasificados):1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.050 pts - CLASIFICADO -2. Jannik Sinner (ITA) 10.000 - CLASIFICADO -3. Alexander Zverev (GER) 4.960 - CLASIFICADO -4. Novak Djokovic (SRB) 4.580 - CLASIFICADO -5. Ben Shelton (USA) 3.970 - CLASIFICADO -6. Taylor Fritz (USA) 3.935 - CLASIFICADO -7. Alex De Miñaur (AUS) 3.935 - CLASIFICADO -8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845-------------------------------9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.685