Sinner y Zverev pasan a cuartos en Viena, Cerúndolo eliminado

El italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev, números 2 y 3 del mundo, se clasificaron este jueves a los cuartos de final en el torneo de tenis masculino de Viena, donde quedó eliminado el sudamericano mejor situado en el ranking ATP, el argentino Francisco Cerúndolo (21º).

Sinner derrotó a su compatriota Flavio Cobolli (22º) por 6-2 y 7-6 (7/4) y en su siguiente partido se verá las caras con el kazajo Alexander Bublik (16º), que venció con autoridad a Cerúndolo, por 6-4 y 6-2.

"En el segundo set me costó hoy. No aproveché mis oportunidades. Intenté mantener una buena mentalidad y estoy muy contento con la victoria", declaró Sinner después de su clasificación.

Como Cerúndolo, quedó eliminado el otro argentino en liza en el cuadro vienés, Tomás Etcheverry (60º), derrotado por el italiano Lorenzo Musetti (8º) por 6-3 y 6-4.

Por su parte, Zverev también derrotó a un italiano, Matteo Arnaldi (72º), en su caso por un doble 6-4. Su rival de cuartos será el neerlandés Tallon Griekspoor (28º).

Sinner y Zverev son los dos primeros cabezas de serie en la capital austríaca, donde no compite el número 1 mundial, el español Carlos Alcaraz.

-- Torneo ATP de Viena

- Individuales masculinos - Segunda ronda:

Jannik Sinner (ITA/N.1) derrotó a Flavio Cobolli (ITA) 6-2, 7-6 (7/4)

Alexander Bublik (KAZ/N.8) a Francisco Cerúndolo (ARG) 6-4, 6-2

Matteo Berrettini (ITA) a Cameron Norrie (GBR) 7-6 (8/6), 6-7 (9/11), 6-4

Corentin Moutet (FRA) a Daniil Medvedev (RUS/N.6) 7-6 (7/3), 6-4

Lorenzo Musetti (ITA/N.4) a Tomás Etcheverry (ARG) 6-3, 6-4

Alexander Zverev (GER/N.2) a Matteo Arnaldi (ITA) 6-4, 6-4

./bds/dr/ag