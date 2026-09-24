Sivakov compara a Seixas con Pogacar: "En los entrenamientos nos destroza"

"Me recuerda a Tadej, en los entrenamientos nos destroza". Así describió Pavel Sivakov a Paul Seixas, la joven sensación del ciclismo francés, al compararlo con Tadej Pogacar en la víspera de los Mundiales de Montreal.

El pedalista galo conoce bien a ambos: es compañero de Pogacar en el UAE Emirates y compartirá equipo con Seixas en el Decathlon CMA CGM a partir de 2027, lo que da un peso especial a la comparación entre los dos corredores.

"Me recuerda a Tadej, en los entrenamientos nos destroza". Pavel Sivakov, compañero de Tadej Pogacar en el UAE Team Emirates y futuro compañero de Paul Seixas en el Decathlon CMA CGM, no escatimó elogios hacia la gran promesa del ciclismo francés en la antesala de los Mundiales de Montreal.

P: Usted empieza a formar parte de los veteranos en la selección francesa. ¿Es un papel importante para usted?

R: "Lo considero un honor, significa que todo el mundo confía en mí. Es un papel importante que me viene muy bien. He vivido las dos etapas, antes del covid y después del covid. Empiezo a tener la experiencia de varios grandes equipos que intento transmitir a los más jóvenes. También he coincidido con muchos grandes líderes".

P: Entre ellos, Tadej Pogacar. ¿Hay similitudes entre él y Paul Seixas?

R: "Como Tadej, está un peldaño por encima físicamente. Me recuerda a Tadej: cuando salimos a entrenar juntos, nos machaca. Cuando están sobre la bici, son líderes indiscutibles, se nota, es un aura que tienen. Luego, Tadej tiene mucha experiencia, mientras que Paul acaba de empezar. Quizá ahí es donde yo puedo aportarle algunos consejos, algunas cosas que conozco y que él aún no ha tenido la oportunidad de ver".

P: ¿Hay otros puntos en común?

R: "Los dos están realmente desconectados fuera de la bici. No se comen la cabeza. Eso es lo que hace su fuerza. No van a estar hipercentrados en ciertos detalles que te acaban carcomiendo. Y que te hacen estresarte o tener esa energía negativa en el momento de la carrera. En cambio, cuando están sobre la bici, son tan fuertes que no tienen nada que demostrarnos".

P: ¿Ha cambiado mucho Paul Seixas con respecto a su primera convocatoria el año pasado?

R: "Llega con un estatus completamente distinto. El año pasado era un corredor que estaba descubriendo. Ahora viene con la ambición de ganar, así que es completamente diferente. Ha hecho una temporada extraordinaria. Y es evidente que la ausencia de Tadej también cambia su estatus aquí".

P: ¿Queda sitio para sus propias ambiciones en este contexto?

R: "Si tengo que tirar desde el kilómetro cero, lo haré. Estoy aquí por Paul. Es cierto que tenemos ambiciones personales como ciclistas. Por supuesto que me gustaría aguantar el máximo tiempo posible, estar ahí en el final. Pero el objetivo es ser campeones del mundo con el bloque Francia y dejamos los egos de lado".

P: ¿Qué escenario imagina para el domingo?

R: "Sigue siendo un circuito que se juega a piernas. No creo que vaya a ser táctico. Los favoritos se quedarán a rueda y se atacarán en la última parte de la carrera. Sin Tadej, va a estar más abierto. Diría que Remco es el favorito número uno. Luego están Paul e Isaac (del Toro). Isaac sabe cómo pasar desapercibido. Es un corredor que corre muy bien. Siempre está dispuesto a perder para ganar, a dejar que los otros hagan el trabajo antes de hacer su esfuerzo. Hay que tener mucha confianza para hacer eso".