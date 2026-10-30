Sixers golpean por segunda vez a Knicks en el inicio de la Copa NBA

Con un decisivo LeBron James, los Philadelphia 76ers derrotaron este viernes a los New York Knicks por 98-93 en la primera jornada de partidos que también cuentan para la fase de grupos de la Copa NBA.

A continuación las escenas más destacadas del viernes en la liga de básquet norteamericana:

- Los campeones tropiezan otra vez -

Los parqués de la NBA volvieron a teñirse de vibrantes colores y estampados distintivos para la inauguración de la cuarta edición de la Copa.

Un año atrás, los Knicks se proclamaron campeones y después redondearon una temporada histórica en las Finales con su primer anillo desde 1973.

La defensa de ese título, sin embargo, no ha comenzado de la forma que querían los neoyorquinos, que tienen un registro negativo de 2-4.

Contra los Sixers, uno de sus grandes rivales, han sucumbido ya dos veces contando la derrota del viernes en su visita a Filadelfia.

Los Sixers tenían la baja por lesión de Jaylen Brown, su gran fichaje del curso junto a LeBron, pero el resto de su lujoso quinteto inicial cubrió el hueco del ex alero de los Celtics.

El escolta Tyrese Maxey fue el máximo anotador con 27 puntos en una noche apagada de Joel Embiid, que se quedó en 10 tantos con una serie de 3-12 en tiros de campo.

James se acercó a su primer triple doble con los Sixers con 20 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, además de firmar dos acciones decisivas en la recta final.

Los Sixers se aplicaron al máximo en defensa hasta dejar a los vigentes campeones en apenas 93 puntos. Jalen Brunson llegó a 24 puntos y Karl-Anthony Towns otros 22 pero detrás de ellos solo dos compañeros llegaron a dobles dígitos de anotación.

Philadelphia gozó de varias ventajas, la más amplia de 17 puntos, pero los Knicks forzaron un final apretado en el Xfinity Mobile Arena.

Un triple de Brunson a un minuto y medio del final daba a los visitantes la primera ventaja (90-89) desde el inicio del partido. Pero LeBron no dejó que el triunfo se marchara a Nueva York, la ciudad de la que es residente desde su fichaje por los Sixers.

King James devolvió primero a Philadelphia a la cabeza con un tiro a la media vuelta. Con ventaja 94-91, Maxey falló una entrada a canasta que podía dejarle a los Knicks 12 segundos para buscar el empate.

Pero LeBron leyó mejor el rebote que los defensores de Nueva York, capturó la pelota en el aire y anotó la canasta que sentenciaba el triunfo local.

"Simplemente mantuvimos la calma", explicó después James. "Tuvimos un par de ventajas importantes pero son los campeones del mundo y sabíamos que iban a remontar, pero fuimos capaces de aguantar sus rachas".

- Chicago no levanta cabeza -

En otros escenarios, los Chicago Bulls que dirige el brasileño Tiago Splitter encajaron su quinta derrota del curso frente a los Boston Celtics por 125-111.

Splitter, en su primera campaña como técnico permanente, no ha dado todavía con la llave de unos Bulls que tienen un balance de 1-5 después de cuatro derrotas consecutivas.

El novato Caleb Wilson, número cuatro del pasado Draft, volvió a ser la única noticia positiva para Chicago con 23 puntos y 6 triples, una marca inusual para un pívot.

Por los Celtics, que llegaron a tener 32 puntos de ventaja, Jayson Tatum logró 26 puntos y el suplente Payton Pritchard otros 30.

El joven alero español Hugo González se quedó sin anotar en 15 minutos en pista.

- Brooklyn sigue a cero -

En la conferencia Este, solo hay un equipo peor que los Bulls: los Brooklyn Nets que entrena el español Jordi Fernández.

Los Nets no conocen la victoria en cinco partidos y este viernes fueron apabullados en casa por los Detroit Pistons por 110-94.

Cade Cunningham terminó con 20 puntos para unos Pistons que comparten el liderazgo del sector con los Sixers, ambos en 5-1.