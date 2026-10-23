"Solo es el principio", asegura la NFL ante su primer partido en París

El partido de la liga de football americano del domingo en París, entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints, es "solo el principio" de la NFL en Francia, aseguró el comisionado Roger Goodell en una entrevista con la AFP.

En su objetivo de convertir la disciplina en "un deporte mundial", Goodell consideró la llegada a Francia como un paso adelante después de casi dos décadas desde que la NFL salió de sus fronteras en busca de nuevos horizontes.

Londres, en 2007, marcó el inicio de esta apuesta internacional de la poderosa y adinerada competición, pero París no había entrado hasta ahora en el mapa del football americano.

"Hacía tiempo que soñábamos con estar aquí. París es una ciudad increíble y poder organizar un partido con los Steelers y los Saints es un sueño que se hace realidad", aseguró Goodell.

"Esto se inscribe en nuestra estrategia a largo plazo. Solo es el principio", apuntó sobre los planes de repetir en el futuro.

El patrón de la NFL consideró que en Francia hay "una base de aficionados muy sólida y creciente".

"París es una de las grandes ciudades internacionales en las que quieres estar presente si tienes la ambición de ser una liga global. Queremos formar parte de esta cultura, de esta comunidad. No nos iremos de París, tenemos una oficina aquí, hemos establecido una presencia", señaló.

Incluso dejó la puerta abierta a establecer con el tiempo una franquicia NFL en París, lo que señaló que haría "potencialmente posible" que la capital francesa acogiera un futuro Super Bowl.