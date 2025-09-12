"Solo me faltaba ganar dentro de un estadio Olímpico", dice María Pérez

La española María Pérez, que este sábado revalidó su título mundial en los 35 kilómetros marcha, dijo estar especialmente contenta porque sucedió dentro del estadio, una circunstancia inusual para su disciplina.

La carrera empezó y terminó dentro del estadio Nacional de Tokio, escenario de los Juegos Olímpicos en 2021.

Era la primera vez en una década que las pruebas de marcha terminaban dentro del estadio en un Mundial, ya que en las cuatro ediciones anteriores del evento y en los últimos cuatro Juegos Olímpicos lo hicieron en metas situadas en otro punto de la ciudad.

"Solo me faltaba un éxito, entrar ganando en un estadio Olímpico. Con 18 años vi a Miguel Ángel López ganar en un estadio como éste, en el Mundial de Pekín (en 20 km marcha, en 2015), y ahí comenzó mi sueño de ser campeona. Y a veces los sueños se hacen realidad", explicó la marchadora andaluza de 29 años a los periodistas después de la prueba.

María Pérez dominó ampliamente la carrera, terminando en un tiempo de 2h39:01, en una jornada nublada en Tokio, pero donde el calor y la humedad fue un desafío añadido para los competidores.

"La climatología ha sido dura. Llevaba un punto de miedo porque podía pasarme algo con ella, no estamos acostumbrados. La humedad era muy elevada y era un factor de riesgo", celebró.

En el anterior Mundial en Budapest, María Pérez logró los dos oros en la marcha, tanto en 20 como en 35 km, y esa será su misión ahora en Tokio, donde disputará la distancia corta el sábado de la próxima semana.

María Pérez, ganadora además de dos medallas olímpicas en 2024 (oro en relevo mixto por equipos y plata en 20 km) insistió en que se sentía una privilegiada.

"Soy una María diferente porque lo tengo todo. Lo tengo todo, pero sigo poniéndome nerviosa. Eso hace que me enganche y me enamore mucho este deporte", aseguró.

Su objetivo ahora es concentrarse en la prueba de 20 kilómetros, pero tiene ya pensado cómo quiere celebrar el oro de este sábado una vez termine este Mundial.

"Voy a comer sushi y carne de aquí. Necesito salir a comer fuera. Celebrarlo será después del 20 km, con una botella de champán, como en Budapest y en París", sonrió.