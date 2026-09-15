¡Soy el mejor!: de Lamine a Mbappé, la carrera por los votos del Balón de Oro

Puede variar la forma, pero el fondo es idéntico: ¡Vótame, soy el mejor!. De Kylian Mbappé a Lamine Yamal, los favoritos al Balón de Oro se han lanzado a una intensa y extraña campaña mediática por ganar votos a 40 días del máximo galardón individual.

Esta situación es relativamente reciente en un deporte colectivo en el que hasta hace unos años el gran premio individual pasaba desapercibido hasta que tocaba entregarlo. En ocasiones se filtraba antes una sesión de fotos o el viaje a París del ganador.

- El signo de los tiempos -

Pero en el fútbol del siglo XXI se habla del Balón de Oro durante toda la temporada y monopoliza la conversación en los meses en los que la nueva temporada europea todavía se está desperezando.

El trofeo se entregará este año en Londres el 26 de octubre y el pistoletazo de la recta final se dio el 8 de septiembre cuando France Football, organizadora del galardón, ofreció la lista de los 30 candidatos a suceder a Ousmane Dembélé.

Ahora es el momento en el que los 100 periodistas convocados -un representante de cada uno de los 100 primeros países del ranking FIFA- reflexionan antes de enviar su voto.

Tiempo para que las estrellas y sus agencias de imagen intensifiquen las campañas. Y nadie se corta, se exhiben sin pudor méritos para arañar votos, especialmente en un año 2026 en el que la votación se presenta muy abierta.

- Lamine y su Copa del Mundo -

"Para mí, somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo... y este año me lo merecería yo por lo que he ganado", dijo Lamine Yamal en el extracto de una entrevista con Jorge Valdano que se emitirá el viernes.

El campeón del mundo con España de 19 años respondía al francés, que días antes había subrayado el carácter individual del galardón para situarse en la pole position, precisamente en un año en el que no ganó trofeos con el Real Madrid ni con la selección -semifinalista ante España-.

- Mbappé y sus goles -

"Ser el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo (22, 10 en la última edición), pasar por delante de todas las grandes leyendas de la historia del deporte en el torneo más importante que existe, es algo que quema la retina, un acontecimiento mundial. ¿Por quién voto? Por mí", había dicho el delantero, también máximo goleador de la última Liga y de la Champions.

Su técnico Jose Mourinho no dudó en apoyar el argumento: "Sabemos quién ha hecho historia este verano y no es del PSG ni de la selección española".

- El colectivo del PSG, fuerza y debilidad -

Aclamado por su solidario colectivo para ganar su segunda Champions consecutiva, el PSG también proclama a los cuatro vientos su legitimidad para llevarse el trofeo.

Pero en este caso su fuerza es también su debilidad. Hasta diez jugadores -un récord- aparecen en la lista de 30 candidatos.

Con opciones reales, el Balón de Oro saliente Dembélé, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia y el español Fabián Ruiz, único de la lista que ganó Champions y Mundial.

Poco probable parece que se lo lleve el español, pero se aferra a la vitrina. "¿Por qué no soñar?", dijo en la televisión francesa el discreto centrocampista.

Con tal despliegue de candidaturas, el PSG tira por la vía diplomática e insiste en un mensaje: el ganador tiene que ser uno de los suyos.

Dembélé incluso ofreció en una entrevista con France Football un ejercicio de transparencia: "Que gane el mejor, de todas las maneras, no somos nosotros los que votamos"

¿Qué argumentos daría al jurado para que le votara? "No me vendo jamás, son ellos los que deciden".

- Kane, sin autopromoción -

Siempre lejos de los focos, observa los movimientos desde Múnich el capitán de la selección inglesa Harry Kane, sobresaliente de nuevo en lo individual pero con la Bundesliga y la Copa de Alemania como únicos trofeo para reivindicarse.

A falta de autopromoción, es el Bayern el que levanta la voz por su líder.

"Merece ganarlo, 100%, sin duda", dice el colombiano Luis Díaz, también en la lista, sobre su compañero en un vídeo publicado en el que varias figuras de la plantilla explican el porqué el Balón de Oro debe viajar a Baviera.