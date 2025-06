“Soy una chica fuerte, muy fuerte”

Ashley Zárate (AZ) se colgó la medalla de oro en la categoría 65 kg de boxeo femenino, representando al club Jaime Vélez, de Colón, en el Torneo Nacional Interclubes Elite 2025, celebrado en el distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, del 11 al 14 de junio pasado.

Fue su debut en esta disciplina, tras años en competir en lucha olímpica. Metro Libre (ML) conversó con la atleta, quien aseguró que está más motivada que nunca para seguir triunfando en el deporte.

ML: ¿Por qué dedicarse a la lucha olímpica y ahora al boxeo olímpico? “La lucha para mí ha sido el deporte clave para desarrollar mi fortaleza, soy una chica muy fuerte y así he resistido diversas situaciones, y ahora espero seguir cosechando muchas medallas en el boxeo”.

ML: ¿Por qué cambiar la lucha por el boxeo? AZ: “Se han presentado situaciones difíciles en la Federación Panameña de Lucha hacia mi persona, a pesar de ser medallista, siento que no se me ha valorado y no se me ha tomado en cuenta para ningún evento competitivo de la lucha olímpica. Entré en un shock emocional. ¿No sé qué he hecho para me traten así? No es que quiero abandonar la lucha, pero, se me ha dado esta oportunidad en boxeo y no la pienso desaprovechar. La lucha es mi vida, pero con el dolor de mi alma, me toca renunciar para avanzar con el boxeo”.

ML: ¿Cómo empezaste en la práctica del boxeo? AZ: “Fue por pasatiempo. Lo practicaba por las mañanas, y por las tardes, lucha. A principio de año, pasé de los 62 Kg a 68 Kg en lucha, pero con mi entrenador de boxeo, José Rasero, fui agarrando ritmo y se me dio la oportunidad de participar en el Interclubes y comencé a entrenarme un mes previo al torneo. Y bueno, competí y se sacó el buen resultado”.

ML: ¿Qué planes deportivos tienes? AZ: “Seguir entrenando. Se me ha abierto una oportunidad de asistir a los Juegos Centroamericanos [Guatemala, en octubre], en boxeo, y pienso tomarla, por lo que necesito prepararme más y sacar una medalla de oro en esos juegos. Quiero cumplir este ciclo olímpico [a LA 2028] y llegar a unos Juegos Olímpicos”.

ML: ¿Cómo te gustaría que te recordaran en tu faceta de atleta? AZ: “Como la madre de la lucha. Así es como me ven algunas personas y mis alumnos. No es fácil ser atleta y entrenadora”.

ML: ¿Cómo te visualizas en el futuro? AZ: “Como entrenadora o dirigente deportiva, y también como directora de Pandeportes [ja, ja, ja], es una de mis metas y me estoy preparando académicamente para eso”.