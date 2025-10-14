Spoelstra, nuevo técnico de la selección de baloncesto de EEUU

El técnico de los Miami Heat de la NBA, Erik Spoelstra, fue nombrado este martes entrenador principal del equipo masculino de baloncesto de Estados Unidos hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Es un honor increíble", dijo el orientador estadounidense, quien compaginará el trabajo como seleccionador junto a su cargo como cabeza de la franquicia de Florida.

"Representar a nuestro país y liderar a atletas de talla mundial en competiciones de primer nivel es uno de los mayores privilegios en el deporte. Espero continuar con la tradición de excelencia y trabajo en equipo que define a USA Basketball", agregó.

Spoelstra, de 54 años, fue elegido por el director de la selección masculina de Estados Unidos, Grant Hill, y aprobado por la junta directiva de USA Basketball.

El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos aún debe avalar su elección.

Los equipos estadounidenses formados por estrellas de la NBA han ganado las últimas cinco medallas de oro olímpicas. En total han conquistado un total de 17 títulos olímpicos y cinco coronas de la Copa del Mundo de la FIBA.

Spoelstra fue entrenador asistente de Steve Kerr en el equipo que participó en los Olímpicos de París el año pasado y del quinteto estadounidense que quedó cuarto en el campeonato mundial de 2023.

Con los Heat, Spoelstra fue asistente del cuadro campeón de la NBA en 2006 y, como entrenador jefe, llevó a Miami a los títulos de la liga norteamericana en 2012 y 2013.

Además de los Juegos Olímpicos de 2028 en casa, Spoelstra dirigirá a la selección masculina de Estados Unidos en la Copa del Mundo de la FIBA de 2027 en Doha y en los campos de entrenamiento y exhibiciones previos a ambos grandes eventos mundiales.

La semana que viene comenzará su 18ª temporada al mando de los Heat, lo que le convierte en el entrenador de la NBA con más años en un mismo equipo.