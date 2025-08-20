Sri Lanka afirma que su suspensión por la AMA se debe a una "demora administrativa"

Las sanciones aplicadas contra Sri Lanka por parte de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) por la no conformidad al código mundial son consecuencia de una "demora administrativa", declaró el miércoles la institución dirigente local.

La Agencia Nacional Antidopaje de Sri Lanka (SLADA) afirmó que las modificaciones legislativas estaban siendo examinadas actualmente por el parlamento.

"Es una demora administrativa. Todo esto estará arreglado en las próximas semanas", declaró a la AFP Shiromi Pilapitiya, directora general de la SLADA. "Una vez esté hecho, seremos reintegrados", aseguró.

El consejo de ministros del país aprobó en mayo las enmiendas que se le habían presentado, pero ahora deben ser votadas por el parlamento. Una de las enmiendas prevé ampliar la lista de sustancias prohibidas para los deportistas. Sri Lanka adoptó leyes antidopaje en 2013.

Luego de haber concedido a finales de marzo un aplazamiento de cuatro meses, la AMA, con sede en Montreal, anunció el martes varias sanciones contra Sri Lanka por no haber alcanzado la conformidad en el plazo previsto.

El país no debería poder organizar campeonatos regionales, continentales o mundiales hasta su reintegración en la organización. Representantes esrilanqueses tampoco son elegibles en los comités o consejos de administración de la AMA.

Si el país no logra reintegrar la organización antes de 12 meses, la AMA dice estar preparada a infligir una "consecuencia adicional: la prohibición de mostrar la bandera de Sri Lanka en Juegos Olímpicos y en cualquier otro evento deportivo de envergadura.