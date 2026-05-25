Stan Wawrinka juega su último partido en Roland Garros, homenajeado por las estrellas

Vencedor del torneo en 2015, el suizo Stan Wawrinka fue eliminado de entrada en lo que fue su despedida de Roland Garros, un partido que acabó con el homenaje de la dirección de la prueba y de sus grandes rivales del tenis.

El triple ganador de Grand Slams, que a sus 41 años anunció que ésta es su última temporada en el circuito, perdió ante el neerlandés Jesper de Jong (N.106) por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4.

El antiguo Nº3 de la ATP, que ahora ocupa el puesto 113 del ranking, disputó su 21º Roland Garros y pudo contar con el apoyo mayoritario del público que llenó la coqueta Simonne Mathieu, la tercera cancha en importancia de las instalaciones del Grand Slam parisino.

Este apoyo, sin embargo, no le sirvió para derrotar a un rival eliminado en la previa, pero repescado después por la baja del francés Arthur Fils, ni repetir la gesta lograda en enero en Australia, cuando llegó a la tercera ronda.

Tras el partido, el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moreton, y la directora del torneo, Aurèlie Mauresmo, homenajearon al suizo con un video en el que aparecieron los miembros del Big 3 (su compatriota Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic) y los dos mejores tenistas de la actualidad, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

"Es duro, no quiero deciros adiós, pero desgraciadamente es mi último Roland Garros. Os quiero", lanzó Wawrinka a las gradas tras el homenaje.