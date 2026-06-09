Stephon Castle, símbolo de unos Spurs despreocupados que van por la gloria

El base Stephon Castle fue decisivo en la victoria de los Spurs sobre los Knicks en el tercer juego de las Finales de la NBA, el lunes en Nueva York, símbolo de un equipo joven y despreocupado que madura a una velocidad vertiginosa.

Un triple al inicio de los dos últimos minutos, dos tiros libres a 6 segundos del final para sentenciar definitivamente el partido 115-111: el hombre del corte piña estuvo letal ante los Knicks, y terminó con 23 puntos.

Muchas veces criticado por sus decisiones, que le costaron 20 pérdidas en dos partidos de estos playoffs contra Oklahoma City Thunder, Stephon Castle ya no es el mismo jugador de hace tres semanas.

"Quizá sea el más maduro del equipo, cuando es uno de los más jóvenes (21 años)", estimó el lunes el francés Victor Wembanyama.

Castle sabe mejor que nadie encontrar al gigante francés, de 2,24 metros de altura, mucho más solicitado el lunes cerca del aro que en los dos primeros partidos de las Finales, ya sea para una bandeja o un mate (4 conseguidos el lunes para un total de 32 puntos).

Los dos han bautizado su dúo como "Area 51", en referencia a sus dorsales (5 para Castle y 1 para Wembanyama), al apodo de Wembanyama, "The Alien", y a la base militar en el desierto de Nevada donde la leyenda dice que el ejército estadounidense estudió a extraterrestres.

- "Vivimos el momento" -

Además de su asociación ofensiva con Wemby, el exjugador de la Universidad de Connecticut, campeón con los Huskies en 2024, supo esperar los espacios para abrirse camino en la zona, sin perderse.

Castle forma parte de esta generación de bases atípicos, como el canadiense Shai Gilgeous-Alexander o el esloveno Luka Doncic, que no son los organizadores metódicos del baloncesto tradicional.

Si San Antonio no dispone de un base puro, tiene el lujo de contar con al menos tres jugadores capaces de subir el balón: Castle, De'Aaron Fox y Dylan Harper.

"Eso nos quita presión a cada uno", observa Dylan Harper.

Y al igual que Wembanyama, Castle brilla en los dos lados de la cancha, tanto que estuvo a punto de ser elegido entre los diez mejores defensas de la NBA esta temporada.

"Para mí, es el mejor defensor exterior de la Liga", subrayó su compañero Carter Bryant el lunes. "Sea quien sea el mejor jugador rival, desde Steph Curry hasta Nikola Jokic, le toca a él".

Su talla (1,98 m), pero también su potencia (97 kg), hacen del mejor rookie de la pasada temporada un auténtico incordio, capaz de incomodar a los atacantes desde la línea media.

"Es uno de los tres o cuatro tipos lo bastante físicos en la Liga como para que (Jalen) Brunson no tenga ventaja sobre ellos", comentó Kenny Smith, exbase campeón de la NBA, en ESPN. Gracias a eso, le "hace bajar su porcentaje de tiro".

Habitualmente bastante certero, la estrella de los Knicks solo lanza con un 37% en estas Finales y pierde más de 4 balones por partido de media.

- "No vamos a parar ahora" -

Castle encarna a estos sorprendentes Spurs, debutantes en playoffs en su mayoría, pero que muestran una sangre fría que casi nunca les falla.

Con un 2-0 en contra y al borde del abismo en las Finales, lograron remontar a los Knicks en un Madison Square Garden encendido, conteniendo incluso una última reacción final de los locales.

En los deportes de equipo, se habla a menudo de ir partido a partido, pero en el caso de estos Spurs, la despreocupación se impone claramente sobre todo lo demás.

"No nos preocupamos por el futuro", dice Carter Bryant. "Vivimos el momento".

No es del tipo que se enciende, Castle "siempre está tranquilo", observa De'Aaron Fox.

"Está haciendo un gran trabajo controlando nuestro ataque... Nos mantiene alerta", agrega Bryant.

Considerados, al inicio de la temporada, como modestos candidatos a los playoffs, los Spurs rompieron los pronósticos a pesar de su inexperiencia.

Ahora van por todo.

"Hemos llegado hasta aquí y no vamos a parar ahora", advierte Stephon Castle.

El miércoles, en el cuarto juego de las Finales, nuevamente en el mítico Madison Square Garden, tienen la ocasión de confirmarlo.