Sub-20: Campamento mundialista a la vista

Un grupo de 24 jugadores, de los cuales 14 provienen de equipos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), fueron convocados para participar en un campamento de preparación en Chile, con miras a la Copa Mundial Sub-20 a jugarse este año en ese país sudamericano.

El primer grupo de jugadores del plano local, a excepción de Joseph Jones, del CD Plaza Amador, viajó ayer con destino a la ciudad de Santiago, de Chile.

En el caso de Jones, se tiene programado que viaje en los próximos días a Chile y se una al conjunto en el campamento, informó la Federación Panameña de Fútbol. Durante el campamento, en la ciudad de Quillota, la Sub-20 tiene programado disputar varios amistosos.

Están confirmados partidos frente a Egipto, el 18 de septiembre y Nueva Caledonia, el 20 de septiembre, ambas selecciones mundialistas. Igualmente, están por confirmarse dos amistosos más con equipos locales.

También se informó que el equipo panameño viajará de Quillota a Valparaíso, sede de sus partidos en el Mundial, el día 23 de septiembre, previo a su debut, que será el 27 de septiembre frente a la Sub-20 de Paraguay, en el Estadio Elías Figueroa Brander.

El cuadro que dirige Jorge Dely Valdés, integra el Grupo B del torneo, junto con Corea del Sur, Paraguay y Ucrania. De la lista de 24 jugadores que estarán en el campamento, el cuerpo técnico de la ‘Rojita’ hará un recorte de tres (3) jugadores para quedar con 21 (tres porteros y 18 de campo), para enfrentar la cita mundialista, que comenzará el 27 de septiembre y terminará el 19 de octubre.