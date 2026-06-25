Sudáfrica rompe pronósticos en el Mundial y avanza segunda detrás de México

Sudáfrica dio el golpe en el Mundial de Norteamérica 2026 este miércoles al vencer 1-0 a Corea del Sur y avanzar a los dieciseisavos de final en el segundo puesto del Grupo A, por detrás del coanfitrión México, líder invicto de la llave.

En una de las grandes sorpresas del torneo, los Bafana Bafana, en su cuarta participación mundialista, lograron la hazaña con un gol de Thapelo Maseko a los 63 minutos, en el partido de la tercera y última jornada del Grupo A disputado en el estadio BBVA en Monterrey (noreste de México).

Sudáfrica, que por primera vez supera la fase de grupos, se medirá en los dieciseisavos de final con el coanfitrión Canadá, segundo del Grupo B, el domingo en Los Angeles a las 19H00 GMT.

"Estoy muy orgulloso del desempeño de mi equipo y creo que les hemos dado una respuesta a todas esas bocazas de las últimas semanas que pensaban que teníamos que cambiar algo", dijo un desafiante Hugo Broos, director técnico de los Bafana Bafana.

- Resultado a la vista -

"Simplemente hicimos lo que hicimos. Simplemente hicimos lo que yo quería hacer y este es el resultado", añadió el entrenador belga.

México cerró la fase de grupos con puntaje perfecto de nueve unidades para ganar la zona, mientras Sudáfrica terminó segunda con cuatro puntos y Corea del Sur quedó tercera con tres, aún en la pelea por clasificar como uno de los mejores terceros.

República Checa se despidió con un solo punto.

"Ya lo dije en el pasado, que probablemente será uno de los últimos torneos de mi carrera, y cuando puedes terminar una carrera como la que he tenido de esta manera, creo que todo el mundo, o cualquier entrenador, sueña con algo así", prosiguió Broos, de 74 años.

La primera parte del duelo transcurrió sin grandes sobresaltos y con escaso ritmo ofensivo.

Los sudafricanos encontraron sus mejores opciones al contragolpe, con llegadas de Maseko en dos ocasiones y de Mofokeng, aunque sin precisión en la definición.

En la segunda parte, Sudáfrica aumentó su volumen de ataque ante Corea del Sur y, fruto de ese esfuerzo sostenido, logró la sorpresiva anotación de Maseko.

La acción del gol nació en la izquierda con Relebohile Mofokeng, que desbordó en el uno contra uno y sirvió un pase preciso a Maseko, que controló, se giró y definió de zurda para batir al arquero surcoreano Kim Seung-gyu.

"Solo sé que los jugadores estarán listos de nuevo e intentarán alcanzar la tercera ronda", dijo Broos sobre el partido del domingo ante Canadá, que abrirá los dieciseisavos del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

"Debería ser aún más histórico" ganar y llegar a octavos, afirmó Broos. "Pero esos jugadores persiguen ese tipo de logros. Esos jugadores quieren demostrarle a todo el mundo y mostrar que son un buen equipo".