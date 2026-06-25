Sudáfrica se echa a la calle para celebrar su histórica clasificación a 16avos

Los aficionados sudafricanos salieron a las calles este jueves haciendo sonar sus vuvuzelas para celebrar la primera clasificación de los Bafana Bafana para las rondas eliminatorias de un Mundial.

En su regreso por primera vez a la Copa del Mundo de fútbol desde que la organizaron en 2010, el equipo sudafricano sorprendió a Corea del Sur con un 1-0 el miércoles asegurando así su pase a dieciseisavos, algo que parecía poco probable después de la derrota por 2-0 en su primer partido de la fase de grupos contra los coanfitriones, México.

Como el partido terminó alrededor de las 05h00 de la mañana en Sudáfrica, decenas de personas salieron a las calles —muchas en pijama— a cantar, bailar y hacer sonar largas vuvuzelas de plástico.

"Estamos orgullosos de ser sudafricanos y esta es nuestra Copa. La hemos empezado y la vamos a terminar", dijo un aficionado en la zona de Soweto, en Johannesburgo, en un video publicado en internet por la emisora nacional SABC.

"Amamos y apoyamos a los Bafana Bafana", dijo otro aficionado, que llevaba una bufanda con los colores de la bandera sudafricana alrededor del cuello mientras multitudes de personas celebraban en la calle detrás de él.

Otras publicaciones en redes sociales mostraban a mujeres bailando en una calle de Soweto mientras la gente cantaba "Shosholoza", un canto zulú que significa "seguir adelante" y que los sudafricanos suelen entonar en eventos deportivos.

El presidente Cyril Ramaphosa elogió el "inspirado desempeño en equipo" de la selección en una publicación en redes sociales.