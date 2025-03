Sudamericanos en Europa: Julián Álvarez devuelve liderato al Atlético y Daniel Muñoz mantiene racha

El delantero argentino Julián Álvarez facturó para asegurar el triunfo por la mínima del Atlético de Madrid ante el Athletic de Bilbao (1-0).

Con ello, el equipo que dirige Diego Simeone se colocó momentáneamente en la cima de la tabla.

En Inglaterra, el lateral colombiano Daniel Muñoz convirtió su segundo tanto en los últimos tres partidos en la victoria de Crystal Palace ante el Millwall (3-1) de los octavos de final de la Copa de Inglaterra.

- Julián Álvarez marca un tanto de tres puntos -

El Atlético de Madrid volvió temporalmente a la cima de la tabla en España al imponerse por la mínima al Athletic de Bilbao (1-0).

El delantero argentino Julián Álvarez fue la figura clave al convertir el único tanto del encuentro.

La 'Araña', que gozó de descanso e ingresó en la segunda mitad (56), sentenció pasada la hora de juego (66) de un potente disparo raso que se coló pegado a una esquina luego de batir a Unai Simón en un mano a mano.

El ariete 'albiceleste' hiló su segunda jornada de Liga viendo puerta y llegó a diez tantos y dos asistencias en 26 partidos disputados en el torneo ibérico.

En total, suma 21 tantos y cinco asistencias en 40 partidos en lo que va de la campaña.

"Me siento muy cómodo (en el Atlético de Madrid). Me han ayudado mucho mis compañeros, la gente del club, la gente que me da todo su cariño. Me siento muy cómodo y eso se ve reflejado en la cancha. Lo importante es el equipo, pero para la confianza son importantes los goles", dijo el atacante a la televisión española tras el encuentro.

También vieron acción los argentinos Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul y Ángel Correa, el brasileño Samuel Lino y el uruguayo José María Giménez.

El cuadro 'rojiblanco' llegó a 56 puntos recuperando provisionalmente el primer puesto de la clasificación con dos puntos de ventaja sobre Barcelona (54), que se medirá a la Real Sociedad este domingo.

"Estamos arriba y seguimos en la lucha, pero hay que seguir trabajando", afirmó Julián Álvarez.

- Daniel Muñoz luce en triunfo del Crystal Palace -

El Crystal Palace consiguió su pase a los cuartos de final de la Copa de Inglaterra al vencer al Millwall (3-1).

El defensor colombiano Daniel Muñoz acaparó los reflectores al convertir su segundo tanto en el torneo.

El lateral puso el 2-0 parcial en el marcador (40)luego de 'pescar' un rechace de la defensa en el corazón del área y meter la pierna para empujar la pelota hasta el fondo de la red.

Muñoz suma cinco dianas y cinco asistencias en 32 encuentros disputados en todas las competiciones.

El ex del Atlético Nacional repitió como titular y completó 90 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio.

También su compatriota Jefferson Lerma fue titular y se mantuvo 90 minutos en la cancha mientras el brasileño Matheus Franca ingresó de cambio en la segunda mitad.

Tras el encuentro, el entrenador Oliver Glasner afirmó que "ha sido una gran semana" para las 'Águilas' luego de "tres victorias en tres partidos", dos en la Premier League y una en el torneo de Copa.

El colombiano ha sido pieza clave en la buena racha del cuadro londinense al contribuir con dos tantos y una asistencia.