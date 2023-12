Suelo saudí es el sueño para tropa panameña

Ya llevan años militando en la hípica de Arabia Saudita destacándose, los jinetes panameños siguen dando de que hablar y buscan igualar los logros de los coterráneos Wigberto Ramos y Luis Saez, leyendas que han ganado millonarias carreras en suelo de Oriente Medio.

Alexis Moreno, Luis Jurado Morales, José Luis Rodríguez, Franklin Calles, Víctor Gutiérrez, Eddie Castro, Luis Corrales, Jimmy Carrión, Renán Sebastián Aparicio, Said Sánchez, Domiciano Domínguez y hasta el propio Wigberto Ramos, son los canaleros que siguen defendiendo los colores en los hipódromos saudíes.

En febrero pasado, Sáez lideró la International Jockey Challenge, mientras Jurado Morales conquistó el Saudi Derby. “Este lugar es muy especial para mí, me encanta la tierra, me encanta todo lo que hay aquí, la gente, me siento como en casa”, había señalado Sáez.

La temporada hípica en Riad típicamente inicia en octubre (por seis fines de semana) y termina con la Copa Saudita a finales de febrero.

El Jockey Club de Arabia Saudí anunció una serie de mejoras para la temporada Riad 2023-24 y la Saudí Cup 2024, con un aumento de $37,35 millones en premios para el fin de semana de carreras más ricas del mundo.