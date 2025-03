Surf panameño traza su plan 2025

La Asociación Panameña de Surf (APS) lanzó este martes 11 de marzo su ‘plan estratégico 2025’ con el que busca masificar la práctica de varias modalidades del surf, formar una base de datos de atletas y fortalecer las técnicas de formación de cara a poder clasificar a los Juegos Olímpicos, con énfasis a las citas de 2028 y 2032.

En la sede del Comité Olímpico de Panamá (COP), en Llanos de Curundú, Ciudad de Panamá, directivos de la APS celebraron la conferencia de prensa titulada: ‘Surf en Panamá: Innovación y desarrollo para el futuro’, donde se presentó la estrategia que se pondrá en marcha en su Circuito Nacional 2025.

Este circuito, que tendrá dos categorías juveniles adicionales: Sub 12 y Sub 14 Mixtos, además de la ampliación del panel de jueces (de 3 a 5), consta de cinco fechas programadas en algunas de las playas más icónicas del país, consolidándose como la plataforma principal para el desarrollo del surf competitivo en la nación.

Detalladas a continuación:

- Playa Morrillo, Mariato, Veraguas (15 y 16 de marzo)

- Santa Catalina, Soná, Veraguas (5 y 6 de abril)

- Playa Venao, Pedasí, Los Santos (3 y 4 de mayo)

- Chame, Chame, Panamá Oeste (7 y 8 de junio)

- Isla Colón, Bocas del Toro (12 y 13 de julio)

Además, la APS habló del Scouting Nacional de Surf, que es un programa estratégico diseñado para identificar, desarrollar y dar seguimiento a los nuevos talentos del surf en Panamá. En esencia trata de un proceso estructurado por regiones, donde se evalúan surfistas de diferentes niveles, desde jóvenes promesas hasta atletas avanzados, con el objetivo de fortalecer el alto rendimiento y la proyección internacional del deporte. Este programa ofrece seguimiento continuo con herramientas de última tecnología y la guía de un entrenador de alto rendimiento, asegurando un desarrollo integral y sostenido de los seleccionados.

La Asociación Panameña de Surf se apoyará en herramientas tecnológicas como el Surf Coach Manager (SCM), que es un sistema que permite al entrenador registrar y analizar cada sesión de trabajo con los atletas. Esta plataforma facilita la evaluación de aspectos técnicos y tácticos, proporcionando datos precisos sobre el nivel de desempeño de los deportistas. Gracias a SCM, se podrán obtener resultados concretos y medibles que contribuyen a la mejora continua del rendimiento en el agua.

Las regiones: Bocas del Toro y Chiriquí, Playa Venao, Guánico, Cambutal, Santa Catalina, Mariato y Playas de la Bahía (Ciudad de Panamá).

En cuanto a selección de equipos nacionales se dijo que las escogencias de atletas se darían aplicando una fórmula que contempla cuatro aspectos fundamentales, que arrojan un resultado integral: Competencias (35%), Técnica-Táctica (35%), Actitudinal (15%) y Físico (15%).

Continuando, la Asociación Panameña de Surf explicó que cuenta con cerca de 150 atletas activos que buscarán lograr destacados resultados que los lleven a representar al país en eventos del Ciclo Olímpico, teniendo como foco central una anhelada participación en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Las categorías en que estos competirán son las siguientes: - Open Masculino - Open Femenino - Longboard Mixto - Junior Masculino (U18) - Junior Femenino (U18) - Boys Sub 16 - Girls Sub 16 - Bodyboard Mixto - Sub 14 Mixto (U14) - Sub 12 Mixto (U12) - Master Mixto (40+) - SUP Surf Mixto.

Por último, se trató la temática de la membresía anual, que es la afiliación de los competidores, atletas y staff, a la APS. Los beneficios para los afiliados son: seguro de accidentes durante los eventos, descuentos en comercios afiliados, kit de bienvenida y el derecho a ranking nacional.

En la mesa principal del evento se encontraron: Bruno Sánchez, Presidente de la Asociación Panameña de Surf; Diego Naranjo, Entrenador de la Asociación Panameña de Surf; Ricky Ng, Director Técnico del Circuito Nacional e Ilka Vargas, Team Manager y Coordinadora Técnica Nacional.

*Información del Comité Olímpico de Panamá.