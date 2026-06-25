Suspenden siete años al keniano Kandie, explusmarquista de media maratón

El keniano Kibiwott Kandie, que llegó a ostentar el récord mundial de media maratón, fue suspendido siete años por haberse negado a someterse a un test antidopaje y por haber suministrado documentos falsificados para justificar la negativa, indicó el jueves la Unidad para la Integridad del Atletismo (AIU).

Kandie, de 30 años y que batió el récord mundial de media maratón a finales de 2020 en Valencia con 57 minutos y 32 segundos, estaba suspendido provisionalmente desde marzo de 2025, mes en el que se negó a someterse a ese test, alegando que por teléfono le estaban avisando de que le esperaban de urgencia en Eldoret, a dos horas de donde se encontraba, para efectuar un pago a las autoridades, que amenazaban con cerrar unas obras de construcción, explica la AIU en su texto.

La investigación reveló que las llamadas de teléfono realizadas por Kandie eran realmente a una enfermera a la que realizaba transferencias económicas regularmente y que le servía de cobertura para la tesis del pago a las autoridades.

Kibiwott Kandie se exponía a ocho años de suspensión, cuatro años por cada una de las dos infracciones, pero vio rebajada la pena a siete años por haber reconocido los hechos.

No compite desde febrero de 2025 y está ahora suspendido hasta el 13 de marzo de 2032.

Desde 2017, más de 140 atletas kenianos, principalmente corredores de fondo, han sido suspendidos por la AIU. Es el país con más sancionados por dopaje.

Entre ellos figura principalmente la actual plusmarquista mundial de maratón femenino, Ruth Chepngetich, suspendida tres años este año después de un control positivo por un diurético.